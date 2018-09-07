Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат Гаджигабульского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 километра)-Наваи-Пирсаат, соединяющей пять населенных пунктов с населением в одиннадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будут выделены 3,8 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!