Азербайджан и Афганистан имеют большой потенциал для дальнейшего развития отношений

Азербайджан продолжает вносить свой вклад в дело достижения безопасности и стабильности в Афганистане. Об этом посол Афганистана в Азербайджане Мохаммад Таги Халили сказал в пятницу на мероприятии, посвященном Национальному дню Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он особо отметил, что страна увеличила число миротворцев в Афганистане.

"Я стал свидетелем развития азербайджано-афганских отношений. В 2017 году в Баку между Азербайджаном и Афганистаном были подписаны пять документов, в частности в сферах экономики, торговли и безопасности", - сказал Халили, который завершает свою дипломатическую миссию в Азербайджане.

Посол напомнил, что в этом году в Азербайджане была проведена встреча рабочей группы по Афганистану, что вносит большой вклад в дело обеспечения безопасности в стране.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов, в свою очередь, сказал, выступая на мероприятии, что в основе отношений между двумя странами находятся дружба и братство.

Эти отношения прошли долгий культурно-исторический путь, сказал он.

Отношения между Азербайджаном и Афганистаном развиваются как в двустороннем, так и многостороннем форматах, добавил Гасанов.

Замминистра отметил, что Афганистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Афганистан поддерживает решение конфликта на основе международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана, сказал он.

"Все это придает особое значение нашим отношениям", - добавил Гасанов.

Он также отметил значительный рост товарооборота между Азербайджаном и Афганистаном.

Функционирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также придаст особый импульс экономическим отношениям, сказал Гасанов.

"Азербайджан продолжает вносить свой вклад в дело восстановления Афганистана. На сегодня количество азербайджанских миротворцев в Афганистане достигло 120 человек. У нас есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений", - сказал он.