Арзу Нагиев: Азербайджано-хорватские отношения имеют важное значение для обеих стран

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Хорватия имеет важное значение с точки зрения расширения отношений между двумя странами. Сегодня между Хорватией и Азербайджаном имеются связи стратегического партнерства, эти связи расширяются и укрепляются.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ политический эксперт Арзу Нагиев.

Эксперт сказал: "Сегодня наша страна играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Азербайджан намерен предпринять дополнительные шаги по увеличению добычи газа и еще больше расширить экспортную географию. Считаю, что имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в области энергетики".

Арзу Нагиев отметил, что подписанное в Загребе соглашение также показывает, что культурные связи между двумя странами могут развиваться на высоком уровне. На встрече обсуждались вопросы развития связей и в этой области. Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области фармацевтики, судостроительства, сельского хозяйства, информационных технологий и др. "Полагаю, что расширение связей между Азербайджаном и Хорватией в различных сферах представляет очень важное значение для обеих стран. Это сотрудничество будет выгодным для наших стран", - подчеркнул эксперт.