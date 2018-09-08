Посол в ФРГ о важности визита Ангелы Меркель в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

25 августа 2018 года состоялся визит в Азербайджан Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках турне по Южному Кавказу. В Баку повестка дня была насыщенной, а итоги визита эксперты и официальные лица оценили как плодотворные. В ходе переговоров сторонам удалось обозначить векторы для дальнейшего развития двусторонних отношений, укрепления взаимных связей. Как передает Day.Az, о важности визита, его итогах, а также задачах, которые визит поставил перед азербайджанской дипломатией, рассказал в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в ФРГ Рамин Гасанов.

О важности визита Федерального канцлера Германии в Азербайджан

Конечно, первый визит в Азербайджан главы правительства государства, которое пользуется авторитетом в Европейском союзе, и входит в двадцатку первых мировых экономических держав, является важным, историческим событием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев за последние годы по приглашению Канцлера Германии несколько раз посещал Берлин, а также Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. С этой точки зрения, визит канцлера ФРГ в Азербайджан стал логичным продолжением политического диалога на высоком уровне.

С другой стороны, как известно, госпожа Канцлер, наряду с Азербайджаном, совершила визит и в другие страны Южного Кавказа. В связи с этим визит также был интересен с точки зрения объективной оценки места и роли Азербайджана во внешней политике ФРГ, на основе сравнительного анализа встреч и заявлений, сделанных в странах региона с совершенно разным уровнем социально-экономического развития и внешнеполитическим курсом.

В то же время визит вызвал большой резонанс среди германской общественности. Во-первых, как я уже отмечал, это был первый визит Федерального канцлера в Азербайджан и Армению. В то же время отношения Германии с тремя странами региона, являющимися участницами программы "Восточного партнерства", вызывают большой интерес в контексте политики ЕС в регионе Южного Кавказа. Правда, некоторые антиазербайджанские круги в Германии, распространяя информацию критикующего характера об Азербайджане, пытались бросить тень на данный визит. Ярким примером этому является искусственный ажиотаж, созданный в прессе в связи с Альбертом Вайнером, депутатом Бундестага, включенным в список нежелательных лиц за незаконное посещение оккупированных азербайджанских земель.

Однако успешный ход визита, его продуктивные результаты показали истинную важность азербайджано-германских отношений. Внимание как в прессе, так и официальных, политических, экономических и научно-культурных кругах было сосредоточено на субстантивных вопросах, которые обсуждались в ходе визита. Визит госпожи Меркель в Азербайджан оценили как успешный и продуктивный как в Азербайджане, так и в Германии.

Ключевые факторы, обеспечившие успешный результат

Конечно, Азербайджан для Германии является самой важной страной на Южном Кавказе, как с политической, так и с экономической точек зрения. Это связано не только с тем, что Азербайджан является локомотивом проекта "Южный газовый коридор", имеющего стратегическое значение для Европейского союза, и обладает 70-процентной долей в товарообороте между Германией и Южным Кавказом. Азербайджан также является страной, проводящей полностью независимую политику, страной, открывшей путь для региона на мировые рынки посредством нефтяной стратегии, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым, и с тех пор успешно сотрудничающей с ведущими мировыми энергетическими компаниями, страной, завоевавшей доверие мирового сообщества, важным игроком, сыгравшим первостепенную роль в создании региональной инфраструктуры для международного сотрудничества.

Азербайджан придает большое значение активному политическому диалогу и равному сотрудничеству с Германией. Германия является одним из первых государств, с которым Азербайджан установил дипломатические отношения. Между нашими странами существует искренний политический диалог на самом высоком уровне. В правительственных кругах Германии высоко оценили содержательные дискуссии по различным вопросам, которые состоялись в ходе встречи Канцлера Германии и Президента Азербайджана в рамках визита Канцлера в Азербайджан, отметили, что данные дискуссии имеют решающее значение с точки зрения существующего политического сотрудничества между двумя странами.

Еще одним примечательным моментом является то, что госпожу Меркель в ходе визита в страны Южного Кавказа сопровождала экономическая делегация, и только в Баку состоялась бизнес-встреча с участием политических лидеров Азербайджана и Германии. Неслучайно германские официальные лица и эксперты, давая политическую оценку визиту, указывают и на экономический аспект, отмечая, что визит создает хорошую основу для диверсификации и углубления экономического сотрудничества между нашими странами. Действительно, на встрече с деловыми людьми обсуждались идеи по работе над конкретными совместными проектами и даны соответствующие указания. Взаимные контакты, налаженные в результате этой встречи, несомненно, внесут вклад в двустороннее экономическое сотрудничество.

Одним из основных вопросов, находившихся в повестке дня в ходе визита госпожи Канцлера в нашу страну, был армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Германия как член Минской группы, а также наш важный партнер в Европейском союзе является сторонником справедливого урегулирования конфликта. Берлин всегда готов внести свой вклад в создание позитивной переговорной среды между конфликтующими сторонами. В Баку Ангела Меркель отметила, что смена власти в Армении может улучшить ситуацию и дать толчок переговорному процессу. Как видно, в отличие от Азербайджана, который является сторонником конструктивных переговоров, Армения готова избегать переговоров или саботировать их, чтобы сохранить существующий статус-кво. Таким образом, Германия могла бы использовать свой политический вес и экономические возможности для того, чтобы усадить оккупанта-Армению за стол переговоров с целью урегулирования конфликта.

Какие перспективы в двусторонних отношениях открыл визит Федерального канцлера в Азербайджан

Нынешний уровень отношений между двумя странами, растущая динамика отношений, интенсивные контакты в разных сферах, а также плодотворные условия для развития всесторонних связей между странами, создаваемые первым визитом Ангелы Меркель в Азербайджан, поставили новые задачи перед азербайджанской дипломатией. Полагаю, важными задачами являются более активная роль Германии в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, доведение политического сотрудничества до уровня стратегического партнерства, более активное участие немецких компаний в экономике Азербайджана, расширение существующих контактов в гуманитарной сфере, более тесное знакомство Германии с культурой и туристическими возможностями Азербайджана. Оценка существующих возможностей в этих вопросах и их использование будут ключевыми индикаторами нашей деятельности в течение последующих лет.