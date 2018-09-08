В Армении ожидаются новые громкие аресты

В рамках расследования трагических мартовских событий 2008 года в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела против некоторых генералов Службы национальной безопасности Армении. Об этом пишет газета "Жаманак" ("Время") со ссылкой на свои источники, передает Day.Az.

Так, под "раздачу" могут попасть бывший начальник главного управления СНБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Тигран Барсегян, бывший глава Госслужбы охраны Грачья Арутюнян и действующий замдиректора СНБ Арзуман Арутюнян - брат председателя Высшего судебного совета Гагика Арутюняна.

По сведениям издания, связано это с возбужденным недавно новым уголовным делом по факту фальсификации высокопоставленными силовиками в феврале 2008 года документов.

Следствие считает, что во время массовых протестов 10-летней давности высокопоставленные должностные лица полиции сфальсифицировали и ввели в оборот некоторые документы. Согласно этим документам, разные подразделения полиции 29 февраля 2008 года якобы получили сведения о том, что у лиц, участвующих в сидячем пикете на площади Свободы, есть оружие, боеприпасы, взрывные устройства.

Подразделения полиции якобы для того, чтобы проверить эту информацию и провести оперативно-розыскное мероприятие, 1 марта 2008 года, в 07:00, отправились на площадь Свободы, однако встретили сопротивление со стороны демонстрантов и вынуждены были их вывести за пределы этой территории. В результате столкновений с полицией и массовых беспорядков тогда погибли 10 человек.