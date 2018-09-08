Айдын Гулиев: Соглашения между Азербайджаном и Хорватией способствуют превращению стратегического партнерства в стратегический союз

Новые переговоры между лидерами Азербайджана и Хорватии исторически значимы в связи с тем, что определяют все направления перспективного расширения в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщил Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя официальный визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию, передает Day.Az.

Эксперт сказал, что Президент Ильхам Алиев в ходе каждого своего визита осуществляет тактику достижения комплексных договоренностей с главами государств по всем вопросам.

"Это наиболее оптимальный способ, чтобы полностью разъяснить стратегическое партнерство или стратегический союз между государствами. Новейший пример этой тактики, которая на примере нескольких государств исполняется с высоким профессионализмом, мы видим в отношениях с Хорватией", - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что высказанная президентом Хорватии готовность присоединиться к Южному газовому коридору является доказательством того, что Азербайджан очень верно реализует свои стратегические энергетические проекты и находится на правильном пути в области обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Поддержка Президентом Азербайджана этого желания Хорватии и приглашение к использованию возможностей транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, являются стратегическим выбором, гарантирующим большие перспективы. Это также свидетельствует о том, что Хорватия демонстрирует всему миру исключительную важность многолетней деятельности Президента Азербайджана, обеспечивающей объединения посредством различных проектов Центральной Европы с Каспийским бассейном", - добавил Гулиев.

По словам эксперта, разговор Грабар-Китарович о транзитных возможностях Азербайджана для выхода в страны Центральной Азии имеет особое значение и перспективу.

По мнению эксперта, новые соглашения Президента Ильхама Алиева необходимо расценивать как импульс, который откроет новые этапы сотрудничества Азербайджана с НАТО и Советом Европы.

"Хорватия и Азербайджан становятся друг для друга странами, в которых полностью комплектуются все направления и области стратегического партнерства. В мире нет так много таких примеров содержательных двусторонних отношении", - добавил эксперт.

Гулиев также сказал, что одной из стратегически важных направлений для Азербайджана - своего рода обновление деятельности сотрудничества в оборонной сфере.

"В нынешнее время, когда Армения своей не конструктивной позицией подталкивает решение нагорно-карабахского вопроса к военному пути, еще больше увеличивается ценность военного сотрудничества с Хорватией. Новые соглашения с Хорватией также представляют интерес с точки зрения потенциала по превращению стратегического сотрудничества в перспективе в стратегический союз", - добавил эксперт.

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