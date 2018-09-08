"МК": В Москве Пашиняну объяснят, что одних клятв мало

Премьер-министр Армении Никол Пашинян едет в Россию. 8 сентября предстоит его встреча с Владимиром Путиным. Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в отношениях двух стран накопилось много вопросов - как с российской, так и с армянской стороны. Поэтому в Кремле ждут "откровенного, серьёзного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и по линии ЕврАзЭС и ОДКБ".

Как передает Day.Az, об этом пишет "Московский комсомолец".

Разговор и правда назрел. Москва, которая сначала придерживалась в отношении армянской "революции любви", которая привела к власти Пашиняна, позиции строгого нейтралитета, теперь, похоже, с трудом сдерживает раздражение, получая свежие новости из Еревана. Например, об аресте экс-президента Роберта Кочаряна, о преследованиях других высших чиновников Армении, долгие годы бывших партнерами Кремля. А задержание генсека ОДКБ Юрия Хачатурова вообще был воспринят в Москве, как провокация.

Не добавляет оптимизма и кадровая политика Пашиняна, который окружил себя воспитанниками западных НПО, многолетними клиентами всевозможных международных фондов и программ. Есть о чем беспокоиться и Еревану. Ведь в условиях усиливающегося прозападного крена Армении Москва может сделать "ход конем" и обратить свой благосклонный взор в сторону ее извечного врага и соперника - Азербайджана.

В минувшую субботу в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Азербайджана. Судя по всему, прошли успешно: итогом стало подписание более 10 двусторонних соглашений. Азербайджанские эксперты оценили этот визит как самый важный за последние 10 лет. В то же время в Ереване сочинская встреча вызвала явную обеспокоенность. Похоже, там начинают понимать, что в случае охлаждения российско-армянских отношений Баку немедленно воспользуется ситуацией. И те, кто еще вчера в Армении требовал от своего правительства "многовекторной политики", могут завтра обнаружить, что политика Москвы на Южном Кавказе тоже вдруг стала "многовекторной".

В то же время внутри страны Пашинян рискует вскоре столкнуться с серьезной оппозицией. Не вполне продуманная кавалерийская атака на старые властные элиты, конечно, добавила ему популярности в народе, но пробудила задремавший вулкан. Карабахский клан готовится к бою. Экс-президент Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику и формирует свою партию для участия в предстоящих весной выборах. Выборы пройдут после зимы, которая, не исключено, станет для Армении тяжелой. К тому времени эйфория населения от свержения "коррупционной власти" поутихнет, сообщения о посадке очередных "кровопийц" утратят свою новизну, а вопрос о содержании народных кошельков и холодильников опять приобретет актуальность. И здесь без России, без ее рынков, без ее дешевых энергоносителей не обойтись.

Ну а Путин, вероятно, постарается объяснить Пашиняну, что для настоящего стратегического партнерства двух стран одних клятв в вечной дружбе мало. Нужны дела.