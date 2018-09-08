Пакистан усиливает сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах
Необходимо открыть прямые авиарейсы между Пакистаном и Азербайджаном.
Об этом сказал сенатор, заместитель председателя Сената Пакистана Салим Мандивала в ходе встречи с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, говорится в пятницу в сообщении посольства Азербайджана в Пакистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время встречи была отмечена удовлетворенность существующими тесными связями между парламентами Азербайджана и Пакистана, важная роль парламентов в создании дружественных и братских отношений между двумя странами. Также была высоко оценена принятая Сенатом Пакистана резолюция, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и осуждает захватническую Армению.
Заместитель председателя Сената Пакистана сказал, что Азербайджан является братской страной для Пакистана. Мандивала отметил необходимость еще большего расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, военно-технической, оборонной, энергетической сферах, открытия прямых рейсов между двумя странами, еще большего увеличения связей между межпарламентскими группами дружбы.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов, которые послужат дальнейшему расширению связей между двумя странами, а также вопросы осуществления взаимных визитов на высоком уровне.
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