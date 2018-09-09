В Армении признали стратегическую важность Азербайджана для России?

Необходимость в пересмотре своей внешней политики становится все более явной в общественной жизни Армении. Прогрессирующая безработица, инфляция, сокращение пенсий и зарплат - если весной это вылилось в свержение режима Саргсяна, то теперь приходит понимание того, что в этом был виноват не сам свергнутый, а традиционная для Армении политика в отношении соседних стран.

В условиях, когда все общество пронизано коррупционными схемами, экономический рост невозможен, - это признают и сами армянские эксперты. Когда правоохранительные органы не хотят работать "за одну зарплату", педагоги и врачи по той же причине отказываются учить и лечить, - в таком случае общество должно искать врага не вовне, а внутри себя. И в страну с таким обществом невозможен ни приток инвестиций, ни их освоение. Армения до сих пор не может расплатиться с долгами всех предыдущих правивших режимов. Случившаяся в Армении "революция" не создала для зарубежных инвесторов благоприятного климата - никто не будет вкладывать в страну, которую "трясет".

"Есть мнение, что если мы будем бороться против коррупции, монополий, то все сразу прибегут в Армению. Я совершенно не отрицаю необходимость борьбы с коррупцией. С коррупцией нужно бороться, и уверен, что только сажая и судя, против этого нельзя бороться. Есть много стран, где за воровство отрубают руку, но от этого воровство не исчезает. Следовательно, нужно не только наказывать, но и осуществлять структурные изменения, чтобы коррупция исчезла", - сказал в интервью aysor.am председатель постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Хосров Арутюнян.

Дополнительной причиной нестабильности социально-экономического положения Армении служит и факт ее зависимости от поставок всего, начиная от зерна, заканчивая нефтепродуктами. В преддверии начала похолоданий, учитывая зависимость Армении от поставок российского газа по дешевой цене в 150 долларов за 1000 кубических метров, Еревану никак не следует пытаться "надавить" на Россию, шантажируя своими заигрываниями с США. В противном случае возникнет риск или мерзнуть зимой, или платить по мировым ценам, что армянский бюджет не осилит. А если попытается состроить хорошую мину при плохой игре, то это ударит по и без того тощим кошелькам рядовых граждан, которым придется выбирать - платить за газ по 300-400 евро или голодать.

Причем неясные метания Пашиняна все больше создают напряженности в российско-армянских отношениях. И это на фоне того, что стратегическая важность Азербайджана для России растет, - признают сами армянские эксперты.

Заур Мехдиев