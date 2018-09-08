Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет роль культурного и политического моста между Европой и мусульманским миром

Азербайджан веками являлся пространством, где сливались цивилизации. Наше географическое положение и историческое наследие нашего народа создали в Азербайджане особую атмосферу. Азербайджан является естественным географическим мостом между Европой и Азией. Уверен, что в настоящее время Азербайджан играет роль культурного и политического моста между Европой и мусульманским миром. Традиции мультикультурализма в нашем обществе имеют глубокие корни. Независимо от политического строя, в Азербайджане представители различных национальностей, вероисповеданий и этнических меньшинств всегда жили достойно в условиях мира. После обретения независимости Азербайджан превратился благодаря этому в один из мировых центров мультикультурализма.

Эти мысли, отраженные в недавно вышедшей из печати 68-й книге многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель", были взяты из речи главы государства на церемонии официального открытия III Глобального Бакинского форума 28 апреля 2015 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Материалы, собранные в 68-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого - руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с марта по май 2015 года.

В издании собраны материалы об официальном визите Президента Ильхама Алиева в Королевство Саудовской Аравии, проведенных в Эр-Рияде и Джидде встречах, совершении Умры в Мекке и посещении мечети Пророка в Медине, рабочих визитах в Турецкую Республику и Российскую Федерацию. Кроме того, нашла место информация о встречах главы государства с прибывшими с официальным визитом в Азербайджан вице-президентом и премьер-министром Королевства Саудовской Аравии, Президентом Социалистической Республики Вьетнам, выступлении на азербайджано-вьетнамском бизнес-форуме, заявлении для печати, проведенных переговорах в ходе рабочего визита Президента Франции в нашу страну.

В этой книге можно ознакомиться с материалами, отражающими приемы Президентом Азербайджана совершивших в нашу страну высокопоставленных лиц Сербии, России, Италии, Мальты, Франции, Латвии, Японии, Турции, Германии и других государств, Европейского Союза, ООН, Спортивной федерации исламской солидарности, Азиатского банка развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, встречи с участниками проведенных в Баку международных мероприятий.

В издание также включены тексты посланий главы государства участникам XVIII Евразийского экономического саммита, II Международной научной конференции на тему "Геноцид тюркско-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии", Международной конференции на тему "Исламское просвещение и современный период", IV Международного конгресса "Бакинские дни сердца", поздравительного послания Православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи, других писем и поздравительных посланий.

В этой книге также нашла отражение информация об участии главы государства в связи с подготовкой к первым Европейским играм "Баку-2015" на церемониях открытия парка Европейских игр, Велопарка, Бакинского дворца водных видов спорта, знакомстве с условиями созданными после капитального ремонта в Бакинском дворце спорта, Дворце спорта имени Гейдара Алиева, выступлении на церемонии зажжения факела первых Европейских игр.

В 68-й книге многотомника нашли место материалы об ознакомлении Президентом Ильхамом Алиевым с ходом строительных работ на Бакинском бульваре "Белый город", XIV Азербайджанской международной выставке "Туризм и путешествие" AITF-2015, XXI Азербайджанской выставкой пищевой промышленности и IX Азербайджанской международной выставкой "Сельское хозяйство", речи на церемониях открытия III Глобального Бакинского форума, III Всемирного форума по межкультурному диалогу, сессии 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития. Кроме того, в книге нашли место тексты интервью главы государства телеканалу "Россия-24", Вьетнамскому информационному агентству.

В издание включены материалы о поездках Президента Ильхама Алиева в Астаринский район, город Лянкяран, участии в церемониях открытия инфраструктурных объектов в регионах, ознакомлении с реконструкционными работами в промышленных и культурных предприятиях, встречах с представителями общественности, тексты вступительной и заключительной речей на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала 2015 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенного "Азернешр" 68-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).