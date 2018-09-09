Айдын Гусейнов: Проведенные в Загребе переговоры дадут импульс расширению азербайджано-хорватских связей

Последние визиты главы государства Ильхама Алиева и договоренности, достигнутые между государствами, демонстрируют динамизм внешней политики нашей страны, служат укреплению связей стратегического партнерства Азербайджана, росту числа друзей и партнеров. Официальный визит Президента Азербайджана в Хорватию, проведенные в Загребе встречи дадут импульс расширению азербайджано-хорватских связей.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Депутат Милли Меджлиса сказал: "Азербайджано-хорватские отношения носят стратегический характер, это сотрудничество расширяется и укрепляется". Отметив, что подписанные в рамках визита документы будут способствовать увеличению товарооборота между странами, реализации совместных инвестиционных проектов, депутат добавил, что проведенные между Азербайджаном и Хорватией переговоры создадут возможность для расширения связей экономического сотрудничества между странами в фармацевтической, аграрной, сельскохозяйственной, судостроительной сферах, в области переработки сельскохозяйственной продукции и других направлениях. "В ближайшие два года впервые азербайджанский газ будет доставлен в Европу. Таким образом, будет внесет очередной вклад в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан может представить Европе свой газовый потенциал в еще больших объемах", - отметил А.Гусейнов.

По его словам, с Хорватией ведутся важные переговоры в связи со строительством Ион-Адриатического газопровода. Азербайджан, обладающий подтвержденными запасами газа в объеме 2,6 триллиона кубометров, намерен предпринять дополнительные шаги в связи с увеличением добычи голубого топлива и еще большим расширением экспортной географии.

Айдын Гусейнов отметил, что визит также окажет положительное влияние на сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО. "Для Азербайджана очень важно сотрудничество в рамках Европейского Союза и НАТО. Наша страна развивает связи и с этими организациями. Отметим, что Хорватия с 2009 года является членом НАТО, а c 2013 года - ЕС, и поэтому официальный Загреб может внести свой вклад в углубление сотрудничества Азербайджана с данными структурами", - подчеркнул депутат. Хорватия всегда поддерживала Азербайджан в отношениях с ЕС и вносила вклад в это дело.