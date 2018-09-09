Расширение стратегического сотрудничества с Хорватией – один из важных элементов внешней политики Азербайджана

Хорватия - хоть и одна из небольших стран Восточной Европы, но она занимает очень важную геополитическую позицию. Хорватия, как и Aзербайджан, достигла серьезных успехов в реализации проектов международных транспортных коридоров. Через территорию страны проходят три панъевропейских транспортных коридора, соединяющих регион Западной и Восточной Европы с Азией и Средиземноморским бассейном. Именно благодаря этому фактору, а также обладанию стратегической позицией в логистическом кольце Восточной Европы, Хорватия в этом году получила финансовую поддержку фондов Европейского Союза в размере 1,7 миллиарда евро, подписала ряд договоров по расширению инфраструктуры транспортных коридоров.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал политический эксперт Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Oн отметил, что в последние годы в экономике Хорватии произошли серьезные изменения, предприняты важные шаги по развитию промышленности. В настоящее время промышленные товары составляют 97 процентов импорта Хорватии. "Несомненно, что с развитием промышленности повышается потребность в энергетических ресурсах, нефти и природном газе. Из-за того, что Хорватия имеет очень ограниченные энергетические ресурсы, экономика страны, можно сказать, полностью зависит от импорта энергии. Все эти факторы, а также успешная политика, проводимая Азербайджаном по энергетическим и транспортным коридорам, делает нашу страну привлекательной для Хорватии", - сказал Э.Мирзабейли.

Oн сказал, что Хорватия, как одна из стран Восточной Европы, обладающая достаточно выгодной стратегической позицией, является одним из государств, представляющих значение для Азербайджана. Развитие отношений между двумя странами, в первую очередь, вытекает из больших перспектив сотрудничества, построенного на взаимовыгодных принципах. "Расширение стратегического сотрудничества с Хорватией - один из важных элементов проводимой Президентом Азербайджана многовекторной внешней политики, выражающей интересы нашего народа и государства. Как было отмечено мною ранее, Хорватия обладает важной стратегической позицией в сети транспортных коридоров Восточной и Западной Европы. И Aзербайджан в настоящее время выполняет функцию важного логистического центра-моста между Востоком и Западом. Расширение сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в этой сфере, создание синергии между транспортными коридорами, проходящими по территории двух стран, обещают серьезные перспективы".

Эксперт отметил, что Хорватия, как одна из стран, поддерживающая развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, выступает с инициативой расширения сотрудничества с нашей страной во всех сферах. Эта страна понимает и правильно оценивает то, что Азербайджан занимает важную стратегическую позицию не только в регионе Южного Кавказа, но и в субрегиональном формате. Географическая позиция Хорватии, расположение этой страны на побережье Адриатического моря, обладание самой большой береговой линией после Италии, повышает ее привлекательность как логистического центра. Разумеется, все эти факторы обуславливают то, что Азербайджан придает значение отношениям с Хорватией",- сказал он.

Oн отметил, что Хорватия также является сельскохозяйственной страной. Доход от этой сферы составляет 20,6 процента ВВП страны. Производимая в Хорватии сельскохозяйственная продукция обеспечивает и даже превышает потребности страны. С этой точки зрения, Хорватия является одной из стран не только Восточной Европы, но и всего мира, достигшей высокой урожайности в сельскохозяйственной сфере. Не случайно, что в рамках визита Президента Азербайджана был подписан Меморандум взаимопонимания между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Хорватия. По мнению Э.Mирзабейли, Aзербайджан выбирает партнеров в плоскости сотрудничества как в энергетической сфере, так и секторе транспортных коридоров, сельского хозяйства и др. А цель заключается в развитии всех сфер экономики страны.