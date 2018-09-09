ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60-миллиметровые минометы (2 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 96 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского и Джебраильского районов.