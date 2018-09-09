МИД Азербайджана жестко раскритиковал заявление Пашиняна по Карабаху

Заявление Никола Пашиняна является неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Этим самым на уровне премьер-министра демонстрируется истинное намерение Армении продолжить незаконную оккупацию азербайджанских территорий, а не разрешить конфликт путем переговоров. Армянское руководство намеренно, либо по незнанию делает подобное, служащее обострению ситуации заявление в столице государства, являющегося одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в преддверии встречи на уровне глав МИД при посредничестве сопредседателей, запланированной в Нью-Йорке. Также данное заявление сделано перед визитом в Азербайджан генерального секретаря ОБСЕ, запланированного на следующую неделю", - сказал Гаджиев.

По словам главы пресс-службы МИД, в ближайшее время станет известно, в чем заинтересовано руководство Армении: в разрешении конфликта путем субстантивных переговоров, обеспечении в регионе мира и стабильности, либо в продолжении военной политики полевых командиров, находящихся в руководстве Армении на протяжении последних двух десятилетий.

"Еще раз хотим подчеркнуть, что ответственность за обострение подобными заявлениями ситуации полностью лежит на Армении и ее руководстве", - добавил Гаджиев.