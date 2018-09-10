ВС Армении устроили массированный обстрел на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Российский миллионер заткнул Пашиняна
«Блестящий» блеф Пашиняна – реальные итоги встречи в Москве
Армения проиграла карабахскую дипломатию Азербайджану – Пашинян в Москве это доказал
Муса Гулиев: Хорватия видит в Азербайджане важного партнёра на Кавказе
-
9 Сен. 22:00 4 839
-
9 Сен. 22:15 3 416
-
9 Сен. 10:42 3 037
-
9 Сен. 12:30 2 377
-
9 Сен. 17:56 2 339