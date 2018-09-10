Российский миллионер заткнул Пашиняна

Премьер Армении Никол Пашинян никак не может отделаться от синдрома толпы. Где бы не находился, перед какой аудиторией бы не выступал, глава армянского правительства продолжает чувствовать себя на митинге с мегафоном и рюкзаком на плечах.

В Москве во время встречи с российскими бизнесменами между премьер-министром Николом Пашиняном и российским бизнесменом и меценатом Рубеном Варданяном завязалась настоящая полемика, сообщает издание verelq.am.

Российский бизнесмен и меценат Рубен Варданян считает неуважительным отношение действующих властей Армении к зарубежным предпринимателям и их деятельности в Армении. Об этом он сказал, обращаясь к премьер-министру Николу Пашиняну, во время его встречи с российскими бизнесменами армянского происхождения в Москве.

Варданяна и его друзей задело письмо от властных структур, в котором сообщалось о закрытии Центра стратегических инициатив, действующего в Армении на протяжении двух лет. "Мои друзья и я за последние 18 лет вложили более 600 миллионов долларов в Армению. Это не маленькая сумма. Вы можете делать все, что считаете нужным, просто мне кажется, нужно сохранять режим диалога и попытки друг друга услышать", - сказал Варданян.

Он подчеркнул, что диалог - непростая вещь и не всегда то, что сказано одной стороной, может быть принято другой. "Вы имеете право делать все, что связано с вашими организациями (государственными - ред.), но если это создано совместно с частным сектором, а вы его даже не спрашиваете, а уведомляете, что должны закрыть, то мне кажется, как минимум, эта платформа не очень уважительна", - сказал Варданян.

В свою очередь премьер заявил, что "работающие в этих центрах, фондах люди получают зарплату вдвое-втрое больше, чем министры и премьер, а эффект от их работы - нулевой". И добавил: "Я говорю, прекращаем это. За ничегонеделание никто больше не будет получать деньги", - сказал Пашинян.

Эта митинговая риторика не произвела впечатления на миллионера, который заявил, что с бизнесом желательно говорить на языке цифр, чтобы разговор был более предметным. "Поскольку мы собрались на бизнес-встречу, а не на митинге, если можно давайте говорить цифрами вместо слоганов и призывов", - сказал Варданян. Он добавил, что можно долго говорить и размышлять о том, что на самом деле надо делать, чтобы привлечь инвестиции, однако бизнес любит стабильность, предсказуемость, тишину.

Напомним, что на днях газета "Иравунк" сообщила, что согласно ее источникам, российская элита не простила того, что генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров был вызван в Армению, где ему было предъявлено обвинение, после чего он был отпущен под залог. Более того, крупные армянские бизнесмены, работающие в России, были предупреждены на самом высоком уровне о том, чтобы не давать армянскому правительству ни копейки.

Однако многие армянские бизнесмены, проживающие в России, и без предупреждения заморозили реализацию обещанных программ, в том числе и культурных, сообщает армянское издание.

Султан Керим