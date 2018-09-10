Режим Пашиняна обвинили в охоте на людей

Есть такая пословица - "новая метла по-новому метет". Но в отношении Армении данную пословицу необходимо скорректировать с учетом происходящих там событий. Организованная Пашиняном Специальная следственная служба взяла на себя роль Святейшей инквизиции, решившей, что именно ей принадлежит право карать и миловать.

В ходе преследования бывшего премьера Армении Овика Абрамяна, олигарха и мошенника, обвиняемого в участии в мартовских событиях 2008 года, в ход пошли изощренные, но далекие от оригинальности методы. 6 августа Служба национальной безопасности Армении обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян Араратской области, фактически принадлежащего экс-премьеру Овику Абрамяну, большое количество оружия, - пишет армянский новостной портал verelq.am.

Как-то очень уж вовремя все это обнаружили, считают в Армении. Для обвиняемого в участии в насильственном удержании власти количество оружия просто смехотворное: семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов. Это где-то на 5-7 минут боя с максимум ротой штатно вооруженных противников. А пистолет для того, чтобы живым не сдаваться... Ну а если у противника будут хоть один миномет и гранатомет, то у владельца "обнаруженного" арсенала дела пойдут совсем плохо.

Примечательно, что как пишут сами армянские СМИ, никаких доказательств того, что данное оружие могло бы быть использовано во время разгона митингов 1-2 марта 2008 года, не найдено. Неудивительно, то оружие давно уже спрятано, где поглубже. А с фальшивкой как работать экспертизе, - баллистика не та, оружие иначе маркировано и, если внимательно присмотреться, пройдет еще по многим делам, связанными с прошлыми властями. К тому же, каким бы преступником не был Абрамян, но уж точно он не был дураком - держать оружие в принадлежащем ему объекте. Таких промашек даже киллер-новичок не допускает.

Экс-премьер-министр Армении - один из богатейших людей страны, сколотивший свое богатство в годы работы в государственной системе далеко не честным путем. Тем не менее, даже он подпадает под действие национального законодательства.

Проводимая властями Армении "охота на людей", направленная против свободы слова и инакомыслия, ни к чему хорошему не приведет. Об этом заявил журналистам экс-премьер-министр Армении Овик Абрамян, которому предъявлено обвинение и в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Примерно месяц назад группа людей в масках, на основании, якобы, оперативных данных, ворвалась в квартиры и строения, принадлежащие мне и моим родственникам. В результате обысков ничего незаконного обнаружено не было, но, несмотря на это, правоохранители забрали у меня паспорт, грубым образом нарушив законодательство Армении", - написал на своей странице Facebook экс-премьер Армении.

Тут естественным образом возникает вопрос: а что еще можно было ожидать от тех, кто в течение стольких лет видел такое же отношение со стороны прежних властей? Им негде и не у кого было учиться соблюдать законность.

Заур Мехдиев