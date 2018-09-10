Угрозы Пашиняна новой «революцией» возмутили парламент

Очередное противостояние между Пашиняном и парламентом Армении налицо.

Популистские, направленные на достижение слепого доверия народа, безрассудного и безоглядного следования его воле высказывания и обещания Пашиняна, а также постоянные угрозы "контрреволюционерам" новой революцией сталкиваются с противодействием со стороны тех, кто более или менее трезво оценивает ситуацию в Армении, хотя бы потому, что находится в оппозиции.

В этом противостоянии, как отмечают аналитики, присутствуют и личные интересы. По сообщениям армянских СМИ, на днях Никол Пашинян заявил, что парламентская фракция Республиканской партии выступает против проведения внеочередных парламентских выборов, инициированных правительством и лично премьером. Хоть это заявление прозвучало и в виде комментария к высказыванию о "темных и светлых силах" комедианта Айка Марутяна, стремящегося в мэры Еревана, тем не менее, оно явилось очень важным месседжем для однопартийцев свергнутого Саргсяна, продолжающих удерживать определенные рычаги власти.

Подобная "инициатива" Пашиняна встретила стену непонимания в парламенте Армении. В беседе с Новости-Армения вице-спикер Национального Собрания РА, представитель Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что Николу Пашиняну не следует кого-либо запугивать революциями.

"Во-первых, рекомендую Пашиняну не пугать революциями. НС является независимым законодательным органом и само решает, как голосовать. И если будет нужно, то мы снова проголосуем против его политических программ. Что касается цветовых оттенков, то, как мне кажется, и в жизни, и в политике есть более опасные цвета, например, голубой... Хотя и здесь ситуация может легко измениться. Надеюсь, Пашинян со мной согласен", - сказал Шармазанов.

Согласился ли Пашинян с мнением оппонента, не сообщается. А пока будем продолжать следить за разворачивающимися событиями в ожидании очередного приступа революционного тремора Пашиняна.

Заур Мехдиев