Племянника Сержа Саргсяна освободили за 50 миллионов

Суд общей юрисдикции Еревана в понедельник вынес решение об изменении меры пресечения в отношении племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Айка Саргсяна на освобождение под залог в 50 млн. драмов (порядка $103,16 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Айк Саргсян был арестован 12-го июля текущего года в рамках уголовного дела, возбужденного в 2007 году по признакам покушения на убийство Давида Симоняна. 17 августа Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование в рамках уголовного дела по факту попытки убийства и предъявил Айку Сарксияну обвинение. Защита Айка Саркисяна обратилась в суд об изменении меры пресечения.

"Решение об освобождении под подписку о невыезде, вынесенное 4 июля было достаточным, чтобы пресечь воздействие на ход судебного процесса, однако через 7 дней его снова арестовали. Нет никаких оснований для содержания под арестом, а залог даст подсудимому возможность находится на свободе, и это не помешает, чтобы судебный процесс проходил в естественном русле", - сказал журналистам адвокат Айка Саргсяна Ерем Сарксисян.