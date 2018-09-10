Премьер Армении назначил парикмахера своим помощником

Никол Пашинян снова заставляет армянских граждан за него краснеть. Общество только с трудом переварило и усвоило предыдущие назначения главы правительства, смирилось с присутствием его репетиторов, оруженосцев и приятелей на постах министров и других государственных должностях, приняло комика кандидатом в мэры, а тут - новый удар.

Стилист премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян - Софья Навасардян назначена на должность помощника главы правительства. Информацию о назначении Yerkir.am подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Согласно муссируемым в армянской прессе слухам, назнечение Софьи Навасардян на столь представительную должность вызвана необходимостью брать стилиста в официальные поездки, где она занималась бы имиджем супруги премьер-министра.

"Она занималась и будет заниматься прежним делом, что и раньше, теперь уже будучи помощником премьер-министра. Ничего не изменилось, просто она будет осуществлять ту же работу в качестве помощника", - заявил Егоян.

По словам пресс-секретаря, в других странах принята практика, чтобы глава государства имел своего стилиста.

Отметим, что чета Пашинянов, конечно же, имеет право на собственного стилиста, парикмахера, маникюрщицу, портного и так далее. Но для чего раздражать и без того раздраженную общественность, не называя все своими именами? У премьера Армении уже есть получившие скандальную известность помощники и советники, и Софью Навасардян вполне можно было оформить по своей прямой специальности. В качестве "помощника премьер-министра" специалист по прическам смотрится несколько странно.

Впрочем, команда Пашиняна уже настолько дискредитирована, что еще более дискредитировать ее, пожалуй, просто невозможно.

Султан Керим