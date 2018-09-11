Как Пашинян увлекся и собственные законы нарушил - ПОДРОБНОСТИ

В свете последних событий в Армении приходится иногда удивляться, до каких же глубин может пасть новое руководство этой страны.

Начавшись с "революции", направленной против засилья кумовства и родственных протекций на ответственных должностях, пришедшая на смену власть на проверку оказалась не лучше, если еще не хуже. В ход идут самые грязные методы политического шантажа и давления.

Недавно армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в митинге в поддержку кандидата в мэры Еревана Айка Марутяна. Как сообщается ими, об этом заявил сам Марутян.

Участие премьера в выборах мэра, пусть даже и столицы - это нонсенс. На политическом языке подобные действия называются попытками использования административного ресурса, - отметила экс-омбудсман Лариса Алавердян в интервью армянским журналистам. По ее словам, даже прежние власти не опускались до такого.

Хотя на совести прежних властей Армении немало преступлений, в том числе и против собственного народа, но до открытого манипулирования общественным мнением и запугивания конкурентов на выборах они не опускались. Тогда в ход шли более изощренные и тонкие методы политического воздействия. Сегодняшняя же власть в Армении ведет себя как на бандитской "сходке", где главным аргументом служит авторитет "пахана".

Причем, если несколько ранее пришедший на волне народного протеста к власти Пашинян вел себя более или менее осмотрительно, снимая с должностей ставленников предыдущего режима, то в настоящее время он действует так, как постеснялись бы и прожженные рэкетиры. Убедившись в том, что пока еще народ воспринимает его как "своего", он продолжает выступать от имени народа, одновременно раздаривая синекуры своим друзьям и их любовницам, выступая в роли кукловода. Когда же все необходимые места будут заняты его протеже, то кукловод перестанет дергать за ниточки, а станет принуждать размечтавшихся кукол возвращать все, что было им вложено в их роли.

Заур Мехдиев