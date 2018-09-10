Президент Ильхам Алиев выделил средства на капремонт Дворца культуры села Ивановка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Дворца культуры села Ивановка Исмаиллинского района.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью капитального ремонта, оснащения необходимым оборудованием и инвентарем Дворца культуры села Ивановка, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено 2,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.