В Армении смеются над заявлениями Пашиняна после Москвы - и не случайно

"Конечно, отношения между Арменией и Грузией блестящие, очень хорошие, и перед нами стоит задача... " И так далее. Эти слова премьер Армении Никол Пашинян произнес после встречи с побывавшим в понедельник в Армении премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Невольно вспоминается похожий текст, появившийся на днях в Facebook после его переговоров с президентом Владимиром Путиным.

"Только что завершилась моя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, - написал на своей странице в Facebook премьер Армении Никол Пашинян. - Состоялась эффективная беседа, по итогам которой можем констатировать, что армяно-российские отношения блестящие...".

Похоже, армянский премьер имеет довольно бедный словарный запас, или же встречи с высокопоставленными лицами других стран внушают ему такую эйфорию, что все Николу Пашиняну кажется блестящим и увешанным мишурой.

Как бы там ни было, а заявления Пашиняна об итогах встречи с Путиным были встречены в Армении с сарказмом и издевкой. Особенно достается премьеру-неудачнику от оппозиции, которая не дремлет.

Вице-спикер, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов считает, что если отношения между Арменией и Россией "блестящие", то Пашинян на встрече с Путиным не должен был говорить о невмешательстве во внутренние дела.

"У премьера Пашиняна есть серьезная проблема компетентности не только в армяно-российских отношениях и внешней политике, но и внутренней. После того, как он посетил Москву, где встретился с президентом Путиным и бизнесменами армянского происхождения, обеспокоенность не только не рассеялась, но и возросла", - сказал Шармазанов "Спутник-Армения".

Если отношения "блестящие", то, по словам Шармазанова, стороны должны были договориться по ряду вопросов: продаже оружия Азербайджану, вопросу Хачатурова (либо дело будет прекращено, либо вместо него будет назначен другой представитель Армении, а не Беларуси). Кроме того, в таком случае должен был быть решен вопрос розыска экс-министра Микаела Арутюняна, а на Верхнем Ларсе открыт специальный пункт для прохождения машин с армянскими номерами.

Вице-спикер также обратил внимание на встречу Пашиняна с бизнесменами и диалог с Рубеном Варданяном.

Варданян, по словам Шармазанова, призвал говорить конкретными цифрами, но никаких экономических оценок, программ не было представлено. Лишь было заявлено, что никто не будет отбирать у них бизнес.

"Считаю, что с таким митинговым словарным запасом не стоило встречаться с бизнесменами. А в российско-армянских отношениях кроме тостов я ничего не услышал", - сказал Шармазанов.

С удовольствие поиздевался над политическим противником и вице-председатель РПА, глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян.

"Хотелось бы верить в эти заявления главы правительства, если бы они не так часто звучали в последние дни", - заявил он журналистам.

Он призвал Пашиняна не так часто говорить о "блестящих армяно-российских отношениях", потому что непроизвольно вспоминаются крылатые слова другого, более состоявшегося премьер-министра - Маргарет Тэтчер, которая говорила, что если вы вынуждены каждый раз доказывать, что вы леди, то точно ею не являетесь...

Султан Керим