Армян чуть не оставили без бань, караоке и стриптиза

Депутаты парламента Армении единогласно одобрили законопроект, ограничивающий деятельность стриптиз-клубов, саун, бань, дискотек и караое-клубов. Соответствующие поправки внесены в закон "О торговле и услугах". За поправки проголосовало 92 депутата.

Прочитав эту новость в СМИ, многие в Армении заволновались, пытаясь представить свою жизнь без бань, дискотек и стриптиза. Особенно волновал последний, на присутствие которого в безрадостных буднях Армении власти периодически покушались и прежде. Но, как выяснилось, закрывать стриптиз-клубы никто не собирается. А основные ограничения коснулись места размещения объектов, предоставляющих вышеуказанные услуги. Так, закон запрещает размещение стриптиз-клубов, саун, бань, дискотек и караоке-клубов в зданиях многоквартирных домов, центров культуры и образования, а также медицинских центров.

Помимо этого, органам местного самоуправления разрешено самостоятельно устанавливать то расстояние, на котором могут располагаться вышеуказанные объекты. За работу саун, бань, дискотек и караоке-клубов без наличия соответствующего разрешения органов местного самоуправления компания-правонарушитель будет оштрафована. Помимо этого, органы местного самоуправления будут вправе ограничивать и часы работы вышеуказанных хозсубъектов. Так, согласно закону, ОМС может принять решение ограничить часы работы, к примеру, стиптиз-клуба до 22:00. Штраф за нарушение ночного покоя граждан вышеуказанными объектами также будет устанавливать ОМС.

Султан Керим