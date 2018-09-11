Пашинян избавляется от союзников

Стремительная череда событий в Армении требует незамедлительной реакции нового правительства этой страны на те или иные проблемы.

Армянские СМИ практически каждый день представляют "новое видение" первоочередных задач этой страны и касается она, в первую очередь, сфер безопасности и международной политики.

Армянская аудитория пока ничего нового из уст премьер-министра Пашиняна не услышала: все тот же стандартный набор незамысловатых фраз из учебника начального курса по политологии.

Борьба против Республиканской партии Армении - единственное, что получилось у Никола Пашиняна за все это время. Об этом заявил в беседе с журналистами в Национальном Собрании 11 сентября вице-председатель Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, комментируя заявление премьер-министра о том, что есть политические силы, которые выступают защитниками революции, но при этом в парламенте, ресторанах, подворотнях ведут переговоры с республиканцами.



"Даже тогда, когда РПА не принимает участия в выборах, глава кабинета министров все равно борется с ней. Думаю, общественность страны ожидала от Пашиняна большего, чем вечная борьба против прежних властей", - сказал Ашотян.

По его словам, если на этот момент и есть бывшие республиканцы, которые поддерживают какие-либо политические силы, то их больше всего в штабах блока "Мой шаг" самого Пашиняна.

Кроме этого, по мнению вице-председателя РПА, Никол Пашинян, говоря народным языком, пускает по миру своих сегодняшних союзников". "Очевидно, что этот намек касался политических сил, составляющих сегодня часть правительства", - заключил Армен Ашотян.

Но как бы то ни было, не обходит стороной Пашинян и "больную" проблему страны - урегулирование карабахского конфликта, - от которой напрямую зависит ее потенциальное развитие, а возможно, и само существование. Тем не менее, вопреки здравомыслию, он лишь озвучивает абсурдные заявления, которые только затягивают решение данного конфликта.

При этом Пашинян напрочь старается забыть о правах азербайджанцев Карабаха, силой изгнанных агрессором со своих земель, в том числе из Армении. То есть Пашиян фарисействует, претендуя на его принадлежность исключительно армянской стороне.

На дипломатическом фронте Армения несомненно хромает. Политический вассал и вдобавок должник-банкрот Москвы Ереван своими бездумными попытками быть "ласковым телком", к Западу ближе так и не стал, но умудрился рассердить грозного "старшего брата". Усилия Армении получить вожделенные бенефиции пресекаются Азербайджаном, который дает понять: Армения может избавиться от изоляции, но только в обмен на свое адекватное поведение.

Впрочем, последняя, в немалой степени по вине своего руководства, адекватно поступать не готова.

Сабухи Иманов