Пашинян разозлил российских армян

Газета "Жоховурд" пишет со ссылкой на свои источники, что встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с армянскими бизнесменами в Москве прошла не очень гладко.

"На встрече в основном присутствовали предприниматели, связанные в прошлом различными нитями с прежней властью и чувствующие себя некомфортно при новой власти. Многие из них пришли как наблюдатели, просидели и ушли. А некоторая часть во время бесед заявила, что впредь не будет инвестировать в Армению средства, поскольку боится, что новое правительство "создаст лишнюю головную боль" и у них нет желания инвестировать с перспективой оказаться за решеткой.

Пожалуй, этим обусловлено то, что бывший владелец "Тройки диалог" Рубен Варданян довольно агрессивно говорил с Николом Пашиняном. Кроме того, выясняется, что Варданян обижен на новые власти, поскольку последние "наступили ему на ногу", когда решили закрыть Фонд "Центр стратегических инициатив", в состав Совета попечителей которого входил Рубен Варданян", - пишет газета.

Напомним, что в Москве во время встречи с российскими бизнесменами между Пашиняном и Варданяном завязалась перепалка. Как пишет verelq.am, бизнесмен посчитал неуважительным отношение действующих властей Армении к зарубежным предпринимателям и их деятельности в Армении. Об этом он заявил, обращаясь к премьер-министру Армении.

"Мои друзья и я за последние 18 лет вложили более 600 миллионов долларов в Армению. Это не маленькая сумма. Вы можете делать все, что считаете нужным, просто мне кажется, нужно сохранять режим диалога и попытки друг друга услышать", - заявил Варданян, считающий, что новые власти не должны были закрывать Центр, не поинтересовавшись мнением предпринимателей.

Российский миллионер также потребовал от Пашиняна говорить "на языке цифр, чтобы разговор был более предметным", а не пугать предпринимателей митинговой риторикой.

Султан Керим