Арзу Нагиев: Встреча Пашиняна с Путиным запомнилась как инструктаж со стороны России

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, можно сказать, не дал никаких результатов. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

По его словам, несмотря на то, что данный визит был рабочим, он не запомнился ничем, кроме вопроса регулирования цен на газ, экспортируемый в Армению.

"Встреча Пашиняна с Путиным, как и ожидалось, запомнилась как встреча отчетного характера со стороны Армении и инструктажа со стороны России. Встреча еще раз показала, как выглядит государство-вассал и как ведет себя его руководитель", - отметил Нагиев.

В своем заявлении Пашинян говорит, что отношения с Россией находятся на высоком уровне, но итог полностью противоречит этому, отметил эксперт.

"В основном вопросы Пашиняна были связаны с тем, чтобы не продавать оружие Азербайджану, но об этом ничего не было сказано. Кроме того, не было никаких заявлений в связи со сменой или арестом генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. В отношении бывшего заместителя премьер-министра Арутуняна было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в розыск и теперь скрывается в России. Но на встрече Пашинян также не затронул эту тему. Также не была затронута любимая тема Пашиняна - вопрос принятия Азербайджана в ОДКБ в качестве наблюдателя", - сказал Нагиев.

Политолог отметил, что основными темами встречи должны были стать увеличение за последнее время числа неправительственных организаций в Армении, застой в решении нагорно-карабахской проблемы, уголовное дело, возбужденное в отношении Роберта Кочаряна.

"В то же время Пашиняну, который готовится к выборам, возможно, было сделано предупреждение, так как в Армении продолжается волна арестов по политическим мотивам. А это разоблачает действия военной хунты и, естественно, не всем нравится. Одним словом, несмотря на то, что данный визит был рабочим, он не запомнился ничем, кроме вопроса регулирования цен на газ, экспортируемый в Армению", - добавил политолог.