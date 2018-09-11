Азербайджан усиливает влияние на глобальные политические процессы

За последние годы Азербайджан добился того, что ведущие державы мира видят в нем надежного партнера, стабильное государство с развитыми демократическими институтами.

Об этом в беседе с корреспондентом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, доктор исторических наук Муса Гасымлы.

По словам парламентария, участие Президента Ильхама Алиева в саммите глав тюркоязычных стран, саммите глав прикаспийских государств, визит канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в Баку, визит главы Азербайджана в Хорватию и встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, - все это доказывает, насколько возросло влияние Азербайджана в мире.

Как отметил Гасымлы, возросшая дипломатическая активность Азербайджана - результат четко проводимой в жизнь внешней политики главы государства, показатель укрепления Азербайджаном своих позиций на мировой арене и усиления его влияния на глобальные политические процессы.

"Интенсивность визитов доказывает, что эти страны доверяют Азербайджану, возглавляемому Ильхамом Алиевым, стремятся к сотрудничеству, и от этого сотрудничества выигрывают все стороны", - подчеркнул народный избранник.

Наш собеседник отметил, что в данном процессе Азербайджану отведена важная историческая миссия, отличающая его от других успешных стран.

"Нельзя упускать из виду, что между сотрудничающими с Азербайджаном странами наблюдается холодность во взаимоотношениях друг с другом. И Азербайджан в данном случае выступает как связующее звено между этими странами. Все это не может не повышать значимости Баку на международной арене.

Все это еще раз подтверждает, что избранный главой государства курс на обеспечение национальных и государственных интересов является единственно верным и ведет страну к экономическому и политическому процветанию, - подвел итог Муса Гасымлы.

Заур Мехдиев