Сиявуш Новрузов обратился к верующим в связи с днем Ашура
В Азербайджане существует законодательство, регулирующее сферу религии. В стране существует толерантность, ко всем религиям равное отношение.
Об этом во вторник сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что созданы условия для функционирования всех законно зарегистрированных религиозных общин.
По словам депутата, сегодня отношения государства и религии в Азербайджане являются примером для всего мира.
Новрузов также добавил, что в день Ашура запрещается бить и увечить себя.
"Те, кто хочет провести церемонию поминовения в день Ашура, могут провести ее так, как того требует ислам", - сказал Новрузов.
Напомним, что согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, месяц Мухаррам начался 11 сентября, день Ашура приходится на 20 сентября.
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