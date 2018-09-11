Сиявуш Новрузов обратился к верующим в связи с днем Ашура

В Азербайджане существует законодательство, регулирующее сферу религии. В стране существует толерантность, ко всем религиям равное отношение.

Об этом во вторник сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что созданы условия для функционирования всех законно зарегистрированных религиозных общин.

По словам депутата, сегодня отношения государства и религии в Азербайджане являются примером для всего мира.

Новрузов также добавил, что в день Ашура запрещается бить и увечить себя.

"Те, кто хочет провести церемонию поминовения в день Ашура, могут провести ее так, как того требует ислам", - сказал Новрузов.

Напомним, что согласно фетве, изданной Управлением мусульман Кавказа, месяц Мухаррам начался 11 сентября, день Ашура приходится на 20 сентября.

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