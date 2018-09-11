Президент Ильхам Алиев выделил средства на материально-техническое оснащение религиозных общин

11 сентября 2018 18:37

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению материально-технического оснащения религиозных общин в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью улучшения материально-технического оснащения религиозных общин в Азербайджане из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана будет выделено 400 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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