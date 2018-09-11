Президент Ильхам Алиев выделил средства на материально-техническое оснащение религиозных общин
11 сентября 2018 18:37 101
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению материально-технического оснащения религиозных общин в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью улучшения материально-технического оснащения религиозных общин в Азербайджане из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана будет выделено 400 тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!