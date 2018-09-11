Разоблаченный лжец: обратный отсчет для Никола Пашиняна

Начну с цитирования некоторых моментов из интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна газете "КоммерсантЪ", которое было дано по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Итак, во-первых, Пашинян утверждал, что "в Армении произошли громадные политические перемены и нужно время, чтобы все действующие лица - я, мои коллеги в Армении и в России, адаптировались к новым реалиям".

Во-вторых, он заявил, что "в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения уголовного кодекса".

Наконец, в третьих, премьер-министр РА утверждал, что "ОДКБ - это еще и наша организация. Мол, "ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации". Запомните все эти утверждения, когда решите дать оценку главной сенсации вторника.

Как известно, была опубликована скандальная запись главы Службы назбезопасности Армении Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Из которой стало ясно, что Никол Воваевич врет, как дышит, а дышит он часто. Ведь, в скандальной записи обсуждается не выбор коньяка, с которым Пашинян полетел на встречу с главой российского государства и не степень помятости коробки, в которую он, коньяк, а не Пашинян, был помещен.

В этой записи они обсуждают уголовные дела против второго президента РА Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Микаэла Арутюняна. То есть, обсуждаются уголовные дела против конкретных лиц. То есть, уже имеет место ложь Пашиняна. Факт нарушения уголовного Кодекса еще не доказан, а Роберт Кочарян считает возбужденное против него уголовное дело политической расправой и "юридическим мусором". То есть, судя по всему, в данном конкретном вопросе, второй президент РА прав.

Его правота вытекает из следующего момента. Ванецян просит у Хачатряна подробности по этим делам, а тот рассказывает, что в отношении Кочаряна будет избран арест, против Хачатурова тоже, но Ванецян предупреждает, что Россия поднимет шум и просит хорошенько обдумать. В ответ на это Сасун Хачатрян просит Ванецяна поговорить на эту тему с Пашиняном. Ванецян потом перезванивает и говорит, что Пашинян сказал "закрыть".

Что из этого вытекает? То, что в РА действительно имеет место не суд, а политическая расправа над Кочаряном и Хачатуровым. Видно, что судьбу экс-президента РА и главы ОДКБ в реальности решает не суд, а лично Никол Пашинян. Это классический пример "телефонного права". Это же - демонстрация лживости заявлений, сделанных премьер-министром РА в интервью газете "КоммерсантЪ",

Лжет Воваевич не только рассуждая о невмешательстве в судебный процесс над Кочаряном и Хачатуровым. Лжет он и говоря о том, что ОДКБ Армении так же дорога, как и другим членам этой организации. Ни в одной из стран-членов ОДКБ не возбуждалось уголовного дела против генсека данной Организации. Тем более, против действующего. Кроме того, из разговора видно, что Пашинян сознательно идет на обострение отношений с Россией, требуя "закрыть" Кочаряна и Хачатурова.

И после всего этого, он едет в Россию на встречу с президентом этой страны Владимиром Путиным и что-то долго и нудно вещает о стратегическом характере отношений между странами. Перед нами - классический лжец. Причем, разоблаченный лжец. Весь его прежний, нынешний и будущий треп о "новой Армении", о "честных судах" - это уже из разряда не смешного анекдота. Все его слова о том, сколь дорога Армении ОДКБ и сколь тепло в РА относятся к России - льстивая ложь трусливого политика, надеющегося обмануть всех и вся.

У Пашиняна не получилось. И теперь, он идет ва-банк. Он уже вышел в прямой эфир в своем любимом Фейсбуке и по сути подтвердил, что запись соответствует действительности. При этом, он попытался "перевести стрелки" и начал требовать ответа на вопрос о том, кто и зачем выложил в общий доступ содержание данной беседы. Это, конечно же, не важно. Важен итог. А он очевиден - имеет место доказательство лживости Пашиняна. И последствия этого разоблачения будут иметь далеко идущие последствия не только для нынешнего премьер-министра РА, всей новой власти РА, но и в целом для Армении.

Акпер Гасанов