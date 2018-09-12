Азербайджан и Узбекистан: оглашены потенциальные возможности для сотрудничества - ИНТЕРВЬЮ

Реформы, призванные вывести Узбекистан на новый этап развития, перспективы участия центральноазиатской республики в транснациональных проектах, возможности для развития двусторонних отношений между Баку и Ташкентом - все эти вопросы были затронуты в интервью Trend с послом Узбекистана в Азербайджане Шерзодом Файзиевым, передает Day.Az.

-Господин посол, прежде всего, позвольте поздравить Вас и в Вашем лице весь братский узбекский народ со знаменательным праздником - 27-летием Дня независимости Республики Узбекистан. Что бы Вы могли сказать о достижениях Вашей страны за годы независимого развития?

-Спасибо за поздравления. Двадцать семь лет назад на карте мира появилось суверенное государство с богатой историей и величайшим культурным наследием, огромным производственным и интеллектуальным потенциалом, миролюбивым и трудолюбивым народом.

За годы своего независимого развития Узбекистан проделал огромный путь. Чувство гордости вызывают у нас достигнутые успехи в формировании национальной государственности, устойчивые темпы роста экономики, последовательное повышение уровня жизни населения, возрастающий авторитет страны на международной арене.

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер жизни в начале 2017 года Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Масштабный документ включил в себя работы по совершенствованию государственного управления и судебно-правовой системы, либерализации и развитию экономики, а также социальной сферы, укреплению межнациональной дружбы и согласия.

Принятие этого документа ознаменовало собой качественно новый подход к системе стратегического планирования перспектив государственного и общественного развития страны. Мы уверены, что последовательная реализация этого документа еще более укрепит основы устойчивого и стабильного развития Узбекистана.

-Как вы можете вкратце оценить нынешний уровень взаимоотношений между Узбекистаном и Азербайджаном и динамику их развития?

-В Узбекистане хорошо знают и с искренней симпатией относятся к Азербайджану и его дружественному народу, впечатляющим успехам республики, достигнутым благодаря взвешенной и прагматичной политике. Страна успешно реализует курс по укреплению основ государственности, экономического потенциала и авторитета на международной арене. И во всем этом, безусловно, неоценима роль уважаемого Презридента Азербайджана Ильхама Алиева.

Одним из важных и приоритетных направлений внешней политики Узбекистана остается укрепление отношений с Азербайджаном, являющимся ключевым государством на Южном Кавказе. Сегодня мы можем констатировать, что отношения между странами сформировались как близкие и братские. Несомненно, установление тесных и доверительных отношений базируется на глубоких исторических корнях, общности и близости национальных традиций, языка и культуры.

Отрадно отметить, что в последние годы мы становимся свидетелями качественно нового этапа в развитии двустороннего сотрудничества. Так, за истекший период 2018 года наши страны поддерживали активные контакты по широкому спектру направлений. В их числе можно упомянуть визиты в Азербайджан делегаций Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Сарваром Отамуратовым, министром занятости и трудовых отношений Шерзодом Кудбиевым, министром обороны Абдусаломом Азизовым, министром культуры Бахтиёром Сайфуллаевым, министром внутренних дел Пулатом Бабаджановым и другими.

Также с глубоким удовлетворением хотелось бы отметить тот факт, что, по аналогии с предшествовавшими периодами, культурно-гуманитарный аспект продолжает оставаться одним из важных факторов, которые вносят весомый вклад в развитие и укрепление дружеских отношений между нашими странами. В частности, в нынешнем году представители Узбекистана приняли участие во многих международных мероприятиях, проводившихся в Азербайджане в области культуры, науки, образования и спорта. В качестве примера могу назвать международные конференции "Захириддин Мухаммад Бабур и азербайджанская литература", "Проблемы инновации в строительстве", V Международный фестиваль "Мир мугама", фестиваль-конкурс классической музыки стран исламского мира, соревнование Кубка мира по художественной гимнастике и многое другое.

В свою очередь, в указанный период Азербайджан делегировал своих представителей для участия в ряде мероприятий, которые проводились в Узбекистане. В их числе можно назвать международную конференцию, посвященную жизни и деятельности великого узбекского поэта, государственного деятеля и мыслителя Алишера Навои, международный конкурс академического, эстрадного и традиционного исполнительства "Истеъдод".

Одновременно хотелось бы выразить глубокую благодарность за то, что Азербайджан принял решение о направлении высокой делегации для участия на первом Международном форуме искусства макома, который проводится 6-10 сентября в узбекском городе Шахрисабз.

-Насколько текущий уровень экономического сотрудничества между двумя странами соответствует имеющемуся потенциалу?

-Углубление торгово-экономических и инвестиционных связей является приоритетом двустороннего сотрудничества, и я бы сказал, отправной точкой для продвижения всех других наших взаимоотношений.

Как известно, в настоящее время усилия международного сообщества направлены на преодоление последствий глобального финансово-экономического кризиса. В этой связи, вопросы определения совместной программы действий, усиление кооперации между предприятиями и компаниями наших государств, сохранение и наращивание достигнутых темпов взаимного товарооборота являются чрезвычайно актуальными.

В рамках реализации этих задач наши страны активно используют возможности совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству. Так, на сегодняшний день, по линии данного формата проведено десять встреч. В настоящее время ведутся подготовительные работы к проведению в Ташкенте одиннадцатого заседания комиссии. Убежден, что его итоги придадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества наших стран в сфере торгово-экономического и инвестиционного обмена.

Важным направлением мы также считаем налаживание связей между промышленными предприятиями и деловыми кругами Узбекистана и Азербайджана. В этом плане следует отметить, что начало нынешнего года было ознаменовано важным событием, которое, по нашему убеждению, заложило прочную основу для наращивания взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран. В частности, в феврале 2018 года состоялся визит в Узбекистан азербайджанской делегации во главе с президентом Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамедом Мусаевым. В ходе этого визита был организован бизнес-форум с участием более 20 представителей крупных компаний Азербайджана и свыше 50 руководителей предприятий Узбекистана, действующих, в частности, в сферах строительства, торговли, фармацевтики, производства упаковочных материалов, полиграфии, ИКТ. По итогам данного бизнес-форума, между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Конфедерацией было подписано соглашение о сотрудничестве.

Необходимо отметить, что данный визит и проведенные в его рамках мероприятия сыграли важную роль в дальнейшей нашей работе в сфере экономической дипломатии. В частности, за ними последовало большое количество взаимных визитов представителей деловых кругов Узбекистана и Азербайджана, по итогам которых сторонами достигнуты договоренности о налаживании взаимовыгодных кооперационных связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Благодаря такой активности, обозначился большой рост товарооборота между странами. В частности, по итогам семи месяцев 2018 года объем взаимной торговли возрос на 129 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

-Какие сферы экономики Узбекистана могут быть интересны азербайджанским инвесторам? Есть ли интерес к созданию совместных предприятий?

-Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу обратить ваше внимание на следующую статистику. В Узбекистане функционирует более 80 предприятий с участием азербайджанских инвестиций, в том числе свыше 70 совместных предприятий. Они действуют в таких сферах, как торговля, машиностроение, металлообработка, финансы, энергетика, оказание услуг, пищевая и легкая промышленность.

В свою очередь, на территории Азербайджана функционируют представительства национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", компании "Узавтопром", являющейся ведущим в Узбекистане производителем широкой гаммы легковых автомобилей под брендом "Равон", а также компании "Артель", специализирующейся на производстве высококачественной и конкурентоспособной электротехнической продукции.

Вместе с тем, приведенные выше статистические данные о совместных предприятиях и действующих компаниях не являются зеркальным отражением всего имеющегося потенциала наших стран. В связи с этим, нами ведется определенная работа по созданию новых совместных предприятий, ориентированных на выпуск различных видов продукции, на стадии завершения стоит вопрос открытия Торгового дома Узбекистана в Азербайджане.

Не менее перспективным направлением мы также рассматриваем инвестиционное сотрудничество. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что сегодня в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева уделяется особое внимание созданию благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации своих проектов в нашей стране. На современном этапе в Узбекистане сложились самые благоприятные условия для открытия бизнеса и инвестирования, имея ввиду не только предпринятые шаги по либерализации экономической сферы, но и квалификацию и трудолюбие узбекского народа.

Важным в этом контексте следует также упомянуть о создании 17 свободных экономических зон, а также 47 промышленных зон, которые считаются драйверами современной экономики. На их территории созданы самые благоприятные льготные условия для инвесторов и налажено производство текстильной, химической, строительной, мебельной, пищевой, электротехнической и другой востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.

Отрадно отметить, что формирующиеся в Узбекистане условия для ведения бизнеса привлекли к себе внимание деловых кругов Азербайджана, заинтересованных к налаживанию взаимовыгодных связей с партнерами из Узбекистана. В обоснование своих высказываний могу сообщить, что в настоящее время азербайджанские предприниматели приступили к практической реализации проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, ИКТ, продовольствия и так далее. Убежден, что в скором времени этот тренд будет и далее наращиваться.

-Вы сказали, что в Узбекистане создан благоприятный климат для инвесторов. В чем это проявляется? Какие льготы и преференции предоставляет республика для предпринимателей?

-Отвечая на ваш вопрос, могу отметить, что благоприятный инвестиционный климат, прежде всего, предполагает наличие экономических условий для капитала. Вместе с тем, немаловажное значение имеет политическая ситуация в стране, регионе, социальная составляющая.

Только демократическое и правовое государство, где обеспечено верховенство закона, соблюдаются права человека, наблюдается устойчивое развитие всех сфер жизни общества, царят мир и стабильность, может дать гарантии сохранения и приумножения инвестиций. Таким образом, для инвестора важны не только внешнеполитические принципы страны, но и вектор ее внутренней политики.

Новая стратегия реформ в Узбекистане явилась важнейшим фактором увеличения притока иностранного капитала в экономику страны, социальную сферу. Существенными стимулами в привлечении инвестиций стали либерализация валютного рынка, облегчение визовой политики. Углубление налоговых и таможенных реформ привело к заметному сокращению различных затрат и налогов. Развитие электронной администрации и системы "Единое окно", упрощение процедуры регистрации предприятия, сокращение количества плановых проверок и активная работа по обеспечению прозрачности деятельности также сработали в плюс.

В результате предпринятых Узбекистаном шагов по расширению и укреплению сотрудничества с зарубежными странами и международными финансовыми структурами в целом только в прошлом году было подписано свыше 200 международных договоров, заключены соглашения и контракты в торгово-экономической и инвестиционной сферах на сумму порядка 60 миллиардов долларов.

В 2017 году Узбекистан вошел в топ-10 стран-реформаторов по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в международном отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2018" (Doing Business).

В первой половине 2018 года Узбекистан освоил 41,2 миллиарда сумов инвестиций в основной капитал. Более 12 процентов из данной суммы пришлись на прямые иностранные инвестиции и кредиты. На долю зарубежных кредитов под гарантию Узбекистана прошлось 8,8 процента.

В целом, в текущем году в рамках инвестиционных и инфраструктурных программ предусмотрено реализовать за счет всех источников финансирования 2,6 тысяч проектов и освоить болеее 6,85 миллиарда долларов. Из них 4,9 миллиарда приходится на иностранные инвестиции, в том числе 2,3 миллиарда на кредиты международных финансовых институтов и 2,6 миллиарда на прямые инвестиции.

Необходимо также отметить, что первого августа глава государства подписал указ "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан", что явилось очередным важным шагом по улучшению инвестиционного климата и вызвало широкий позитивный резонанс в деловых-кругах зарубежных стран.

Согласно указу, с первого августа 2018 года добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства возмещается имущественный ущерб. Это в том случае, когда они понесли потери по причине доверия к принятому в отношении них административному акту госоргана, полагаясь на законную силу которого использовали имущество, совершили сделку или иным образом воспользовались предоставленными выгодами и преимуществами. И возмещение возможно при последующем признании данного акта недействительным или его отмены. Вопрос отмены или изменения административного акта госоргана, в случаях, если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, рассматривается в судебном порядке, за исключением случаев, если его сохранение создает угрозу общественным интересам.

С первого сентября 2018 года принятие решений об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд будет допускаться исключительно после открытого обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать, а также оценки выгод и издержек. Снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков будет разрешаться после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием. Строго определен перечень условий, при которых будет допущено изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд.

С первого октября 2018 года внедрен новый механизм предоставления земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности, которым предусмотрено существенное увеличение срока долгосрочной аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения, реализация через аукцион права постоянного владения земельными участками для строительства объектов недвижимости, что станет гарантией стабильности бизнеса.

Новые преференции, а также возложение персональной ответственности на руководителей соответствующих госструктур, занимающихся вопросами улучшения инвестиционного климата в стране, послужат дальнейшему стимулированию привлечения прямых инвестиций, укреплению доверия инвесторов к последовательности и государственной политики в данном направлении.

-Азербайджан совместно с Грузией и Турцией реализовал проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Узбекистан ранее выражал заинтересованность в транспортировке грузов по данному маршруту. Каковы планы республики по подключению к БТК на данный момент?

-Безусловно, данное направление находится в центре внимания наших стран. Сегодня маршруты транспортировки из Центральной Азии через Каспийское море и далее через Кавказ приобретают особую актуальность. В этом плане, широкое использование Транскавказского транспортного коридора для перевозки увеличивающихся объемов экспортно-импортных грузов отвечает интересам наших государств.

Введенный в конце октября 2017 года железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, а также создание инфраструктуры в Бакинском международном морском торговом порту в поселке Алят открывают хорошие возможности для реализации огромного транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала наших стран и регионов.

Хотел бы также обратить ваше внимание на то, что в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс делегацию Узбекистана возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Это, в свою очередь, является убедительным показателем того, что узбекская сторона заинтересована в активном использовании и наращивании объемов перевозок своих внешнеторговых грузов по данному коридору.

В свою очередь, мы надеемся, что Азербайджан также заинтересован в использовании потенциала Узбекистана, находящегося в самом сердце Центральной Азии и располагающего огромными возможностями экономического и стратегического характера. В этой связи, хотел бы отметить, что Свободная экономическая зона "Навои", также создает хороший базис для углубления сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере.

Находясь на важнейшем перекрестке автомобильных, железнодорожных и авиационных путей, аэропорт города Навои, соединяет страны Юго-Восточной Азии с Центральной и Южной Азией, Ближним Востоком, а также государствами Европейского континента. Совместная работа в осуществлении межконтинентальных авиаперевозок в перспективе будут особенно выгодны для Узбекистана и Азербайджана.

Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что в текущем месяце в Ташкенте пройдет международная конференция на тему "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности". Мы благодарны за то, что представители Азербайджана приняли приглашение для участия в данном мероприятии. Уверен, что данная поездка также позволит нашим странам обсудить пути дальнейшего продвижения взаимовыгодных связей в сфере транспорта.

-Как известно, Узбекистан обладает большим потенциалом в сфере туризма и в последнее время в вашей стране уделяется особое внимание развитию данного сектора экономики. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Как вы оцениваете перспективы развития двусторонних отношений в сфере туризма?

-Действительно, Узбекистан обладает колоссальным потенциалом в сфере туризма. В настоящее время в республике существует более 7,3 тысячи объектов культурного наследия, в том числе свыше 4,2 тысячи объектов археологического и более двух тысяч объектов архитектурного наследия. Более 500 из них включены в туристические маршруты. Большим туристическим потенциалом обладают также восемь охраняемых территорий, три национальных природных парка, шесть государственных природных памятников и 11 заказников.

В рамках реализации этого потенциала, в Узбекистане в последние годы создана мощная нормативно-правовая база, нацеленная на осуществление широкомасштабных работ по развитию сферы отечественного туризма. Например, в соответствии с Указом главы государства "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан" от второго декабря 2016 года туризм определен в качестве стратегической отрасли экономики нашей страны. Постановлением Президента от 16 августа 2017 года утверждена Программа первоочередных мер по развитию туризма на 2018-2019 годы.

Следует также отметить, что принятие Президентом только в феврале текущего года четырех важных документов касательно этой сферы является воплощением уделяемого государством высокого внимания развитию туризма. Этими документами определены приоритетные задачи по решению накопившихся в отрасли проблем, повышению туристического потенциала, предоставлено множество льгот и преференций для дальнейшего развития внутреннего туризма.

В результате исполнения упомянутых выше поручений значительно расширились ассортимент и масштаб услуг, оказываемых национальными туристическими компаниями, общее количество которых на сегодняшний день составляет около 600. Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз объявлены зонами безопасного туризма, в Ташкентской области создана свободная туристическая зона "Чарвак". Наряду с этим, в Узбекистане осуществляется активная и целенаправленная работа по продвижению паломнического туризма.

Хотелось бы также особо отметить, что большой резонанс среди международной общественности имели следующие решения правительства Узбекистана: с 10 февраля 2018 года установлен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Израиля, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии; упрощен порядок выдачи виз гражданам 39 стран; с июля же текущего года были внедрены электронные визы.

С 15 июля 2018 года введен новый порядок безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан. В частности, постановлением Президента установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Республики Узбекистан через пункты пропуска для следующих транзитом через территорию республики граждан 101 государства в международных аэропортах страны на срок не более пяти суток при наличии у них авиабилета в третью страну перевозчика.

Переходя к вашему вопросу касательно взаимодействия Узбекистана и Азербайджана в сфере туризма, могу сказать, что данное направление не остается вне поля зрения наших стран. Богатейшее культурное и историческое наследие Узбекистана и Азербайджана, включая возможности оздоровительных курортов вашей страны и исторических достопримечательностей Узбекистана, создают благоприятную основу для активизации кооперации сторон в области туризма.

В настоящее время между туристическими компаниями устанавливаются партнерские связи, в том числе в реализации проектов по организации туристических поездок. В связи с этим, выражаю надежду, что в скором времени представители братского Азербайджана войдут в число лидеров, посещающих солнечный и гостеприимный Узбекистан.

Пользуясь представившейся возможностью, хотел бы сообщить, что с третьего по пятое октября 2018 года в столице Узбекистана пройдет 24-я Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка - "ТМТЯ 2018 - Туризм на Великом Шелковом пути". Данное мероприятие проводится при официальной поддержке Всемирной туристической организации.

Приглашая представителей туристических компаний Азербайджана для участия в предстоящей ярмарке, выражаю уверенность в том, что данное мероприятие создаст хорошую площадку для обсуждения путей дальнейшего наращивания связей между нашими странами в сфере туризма.

-И последний вопрос, который связан с региональной геополитикой. Узбекистан издавна был одной из ключевых стран "Великого Шёлкового пути". Каким видит страна своё участие в проекте "Один пояс, один путь"?

-Узбекистан поддерживает проект "Один пояс, один путь" и заинтересован в более активном в нем участии. Хорошо известно, что эта инициатива, прежде всего, направлена на развитие торгово-экономических отношений, формирование новых транспортных путей, связывающих Китай более чем с 65 странами мира, на которые сегодня приходится 60 процентов населения планеты и 30 процентов мирового ВВП.

В мае 2017 года в Пекине Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на международном форуме "Один пояс, один путь", подчеркнул актуальность использования этого проекта для Центральной Азии. Это, во-первых, - реализация крупных проектов в сфере транспорта, торговли, инвестиций, энергетики и высоких технологий в Центральной Азии, во-вторых, - разработка комплексной программы действий по сотрудничеству в создании транспортно-логистических маршрутов, связывающих Центральную Азию через Китай и Россию с рынками Южной, Юго-Восточной Азии и европейских стран. Одним из крупных транспортных проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" может стать строительство и запуск железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай. В настоящее время начаты переговоры всех заинтересованных сторон по реализации этого важного регионального проекта.