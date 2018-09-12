Неадекватный Пашинян натравил на противников толпу

В Армении началась очередная предвыборная кампания - в совет старейшин мэрии, в которой вопреки всем законам и нормам участвует сам премьер-министр Никол Пашинян. Конечно, на фоне разразившегося во вторник скандала с позорной для главы "народного" правительства аудиозаписью, это мелочь, но все же дополнительный минус к его и без того потрепанному имиджу.

Сам же Пашинян очень высокого мнения о своем рейтинге. Не на международном уровне, конечно, а на уровне толпы.

Во вторник премьер оказался в своей стихии - на митинге и сделал там немало заявлений, за которые его команде должно было бы быть неловко и даже стыдно. Во всяком случае, озвученное заставило многих подумать о необходимости обращения премьера к психиатру.

СМИ вовсю измываются над речью Пашиняна, ничуть не преувеличивая позора, который переживает "постреволюционная" Армения.

Возьмем, например, тот факт, что глава республики не постыдился на митинге дать брату Сержа Саргсяна Сашику две недели времени, чтобы тот вернул в бюджет 30 млн. долларов. Никто не спорит, что Сашик эти деньги у бюджета украл. Может быть, он украл и больше. Но есть множество НО.

Как пишет издание shame.am, этим заявлением Пашинян раскрыл сразу две тайны - банковскую и предварительного следствия, нарушил правила этики и законодательство, ибо руководитель страны, если он не обкурен или не душевнобольной, не имеет права на площади делать "возвраты". Было бы правильнее, если бы он освободил Пипо и Алика Норадузского и поручил бы им отобрать эти деньги у Сашика, издевается издание.

В подтверждение поставленного диагноза Пашинян обещал толпе, что после возвращения средств вместе с народом пойдет на площадь и решит, прощать этих людей или нет. По его словам, если же экс-чиновники и олигархи не вернут средств, то ни одна сила в мире не сможет им помочь. А если он, Пашинян, сам впадет в коррупцию, то пусть его повесят на площади - он согласен.

На том же митинге "демократ" Пашинян ужаснул и другим своим неадекватным заявлением: "а есть ли в Армении судья, который может не выполнить то, что я ему скажу? Если есть, скажите, кто он, я хочу увидеть его".

Но особо хотелось бы обратить внимание на его открытые угрозы политическим противникам и возложение ответственности за свою драгоценную безопасность на граждан страны.

Как пишет lragir.am, в ходе митинга "Мой шаг" в Давидашене Никол Пашинян сказал, что если кому-то вздумается с ним что-то сделать, то их семьи не смогут выйти на улицу - люди могут устроить самосуд. Никол Пашинян сказал, что он - гарант их безопасности, а его безопасность гарантирует народ.

Налицо прямые угрозы "народного" премьера, лидера "революции любви и согласия" своим оппонентам. И угрозы не законом или божьей карой, а толпой. Причем, что особо примечательно, Пашинян угрожает не только своим противникам, но также их семьям. Одним словом, Никол фактически развязал руки толпе, дав ей зеленый свет в вопросах защиты своей, премьерской безопасности. Бейте, крушите, рвите на куски, оказывайте давление, держите в страхе - дозволено все по отношению к тем, кто "вздумает с ним что-то сделать"...

Ну что тут сказать... Там где нет хлеба, а лишь одни зрелища, все заканчивается обычно вакханалией толпы. Только вот где у Пашиняна гарантии, что, не дождавшись "армянского рая" от новых властей, та же толпа не устроит самосуд и над ним? Гарантий у него нет никаких. Как и прав кому-то угрожать народными массами и мотивировать народ на самосудную расправу и беспорядки.

Почему премьер-министр был так не сдержан на вчерашнем митинге? Думается, причина в той самой аудиозаписи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна относительно судьбы Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Сам факт наличия телефонной слежки в таком ведомстве как СНБ, а также компрометирующий власти характер самих переговоров заставили премьера впасть в панику. Как неопытный политик, он потерял контроль за своим языком - отсюда и совершенно неадекватные угрозы, заставившие засомневаться в стабильности психического состояния главы армянского правительства.

Вот и заместитель председателя РПА Амен Ашотян считает, что премьер-министр Никол Пашинян нуждается в услугах психолога.

"Сегодняшнее митинговое выступление Никола Пашиняна было настолько неуравновешенным, несдержанным и нервным, что до того как обратиться к политическому аспекту, хочу дать один совет. Увольте стилиста с должности помощника премьера в правительстве и примите на работу психолога. Армении от этого будет больше пользы", - написал на своей странице в Facebook Армен Ашотян, сообщает aysor.am.

Отреагировал на угрозы Пашиняна и вице-спикер, так же представитель саргсяновской партии Эдуард Шармазанов.

"В старину говорили, мол, "государство - это я". Новые власти идут еще дальше и говорят: "Государство - это мое". Как только им становится туго, они начинают угрожать налево и направо, просить помощи у Службы нацбезопасности", - цитирует "Спутник-Армения".

Комментируя скандальную аудиозапись, Шармазанов издевательски заметил, что Пашинян ведь говорил, что, мол, не вмешивается в работу судов, что силовики тоже не вмешиваются. Так что же?

"Давайте тогда Никола Пашиняна провозгласим монархом. Ни правосудия не понадобится, ни суда, ни СНБ, ни следствия. Сам решит, сам и приговорит", - заявил Шармазанов.

Конечно, не представителю РПА говорить о таких вещах, как демократия и свобода слова. Не соратнику Сержа Саргсяна рассуждать об угрозах политическим противникам. Так как "карабахский клан" был большим специалистом в деле подавления инакомыслия и политических оппонентов, причем, используя и закон, и судебную систему, и собственные бандитские группировки.

Однако это вовсе не оправдывает Никола Пашиняна, применившего на вчерашнем митинге запрещенный прием, который непременно ему выйдет боком. И очень скоро.

Зульфугар Ибрагимов