Неадекватный Пашинян натравил на противников толпу

12 сентября 2018 22:00

В Армении началась очередная предвыборная кампания - в совет старейшин мэрии, в которой вопреки всем законам и нормам участвует сам премьер-министр Никол Пашинян. Конечно, на фоне разразившегося во вторник скандала с позорной для главы "народного" правительства аудиозаписью, это мелочь, но все же дополнительный минус к его и без того потрепанному имиджу.

Сам же Пашинян очень высокого мнения о своем рейтинге. Не на международном уровне, конечно, а на уровне толпы.

Во вторник премьер оказался в своей стихии - на митинге и сделал там немало заявлений, за которые его команде должно было бы быть неловко и даже стыдно. Во всяком случае, озвученное заставило многих подумать о необходимости обращения премьера к психиатру.

СМИ вовсю измываются над речью Пашиняна, ничуть не преувеличивая позора, который переживает "постреволюционная" Армения.

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Возьмем, например, тот факт, что глава республики не постыдился на митинге дать брату Сержа Саргсяна Сашику две недели времени, чтобы тот вернул в бюджет 30 млн. долларов. Никто не спорит, что Сашик эти деньги у бюджета украл. Может быть, он украл и больше. Но есть множество НО.

Как пишет издание shame.am, этим заявлением Пашинян раскрыл сразу две тайны - банковскую и предварительного следствия, нарушил правила этики и законодательство, ибо руководитель страны, если он не обкурен или не душевнобольной, не имеет права на площади делать "возвраты". Было бы правильнее, если бы он освободил Пипо и Алика Норадузского и поручил бы им отобрать эти деньги у Сашика, издевается издание.

В подтверждение поставленного диагноза Пашинян обещал толпе, что после возвращения средств вместе с народом пойдет на площадь и решит, прощать этих людей или нет. По его словам, если же экс-чиновники и олигархи не вернут средств, то ни одна сила в мире не сможет им помочь. А если он, Пашинян, сам впадет в коррупцию, то пусть его повесят на площади - он согласен.

На том же митинге "демократ" Пашинян ужаснул и другим своим неадекватным заявлением: "а есть ли в Армении судья, который может не выполнить то, что я ему скажу? Если есть, скажите, кто он, я хочу увидеть его".

Но особо хотелось бы обратить внимание на его открытые угрозы политическим противникам и возложение ответственности за свою драгоценную безопасность на граждан страны.

Как пишет lragir.am, в ходе митинга "Мой шаг" в Давидашене Никол Пашинян сказал, что если кому-то вздумается с ним что-то сделать, то их семьи не смогут выйти на улицу - люди могут устроить самосуд. Никол Пашинян сказал, что он - гарант их безопасности, а его безопасность гарантирует народ.

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Налицо прямые угрозы "народного" премьера, лидера "революции любви и согласия" своим оппонентам. И угрозы не законом или божьей карой, а толпой. Причем, что особо примечательно, Пашинян угрожает не только своим противникам, но также их семьям. Одним словом, Никол фактически развязал руки толпе, дав ей зеленый свет в вопросах защиты своей, премьерской безопасности. Бейте, крушите, рвите на куски, оказывайте давление, держите в страхе - дозволено все по отношению к тем, кто "вздумает с ним что-то сделать"...

Ну что тут сказать... Там где нет хлеба, а лишь одни зрелища, все заканчивается обычно вакханалией толпы. Только вот где у Пашиняна гарантии, что, не дождавшись "армянского рая" от новых властей, та же толпа не устроит самосуд и над ним? Гарантий у него нет никаких. Как и прав кому-то угрожать народными массами и мотивировать народ на самосудную расправу и беспорядки.

Почему премьер-министр был так не сдержан на вчерашнем митинге? Думается, причина в той самой аудиозаписи разговора главы СНБ Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна относительно судьбы Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Сам факт наличия телефонной слежки в таком ведомстве как СНБ, а также компрометирующий власти характер самих переговоров заставили премьера впасть в панику. Как неопытный политик, он потерял контроль за своим языком - отсюда и совершенно неадекватные угрозы, заставившие засомневаться в стабильности психического состояния главы армянского правительства.

Вот и заместитель председателя РПА Амен Ашотян считает, что премьер-министр Никол Пашинян нуждается в услугах психолога.

"Сегодняшнее митинговое выступление Никола Пашиняна было настолько неуравновешенным, несдержанным и нервным, что до того как обратиться к политическому аспекту, хочу дать один совет. Увольте стилиста с должности помощника премьера в правительстве и примите на работу психолога. Армении от этого будет больше пользы", - написал на своей странице в Facebook Армен Ашотян, сообщает aysor.am.

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Отреагировал на угрозы Пашиняна и вице-спикер, так же представитель саргсяновской партии Эдуард Шармазанов.

"В старину говорили, мол, "государство - это я". Новые власти идут еще дальше и говорят: "Государство - это мое". Как только им становится туго, они начинают угрожать налево и направо, просить помощи у Службы нацбезопасности", - цитирует "Спутник-Армения".

Комментируя скандальную аудиозапись, Шармазанов издевательски заметил, что Пашинян ведь говорил, что, мол, не вмешивается в работу судов, что силовики тоже не вмешиваются. Так что же?

"Давайте тогда Никола Пашиняна провозгласим монархом. Ни правосудия не понадобится, ни суда, ни СНБ, ни следствия. Сам решит, сам и приговорит", - заявил Шармазанов.

Конечно, не представителю РПА говорить о таких вещах, как демократия и свобода слова. Не соратнику Сержа Саргсяна рассуждать об угрозах политическим противникам. Так как "карабахский клан" был большим специалистом в деле подавления инакомыслия и политических оппонентов, причем, используя и закон, и судебную систему, и собственные бандитские группировки.

Однако это вовсе не оправдывает Никола Пашиняна, применившего на вчерашнем митинге запрещенный прием, который непременно ему выйдет боком. И очень скоро.

Зульфугар Ибрагимов

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