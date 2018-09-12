Стало известно, как Пашинян пытался обмануть Путина

Газета "Грапарак" пишет, что кроме официальной информации о встрече Путин - Пашинян всех интересует, о чем говорилось за закрытыми дверями, и какой результат дал этот визит. Согласно сведениям, поступающим из российских кулуаров, Никол Пашинян пытался сделать все, чтобы завоевать доверие Владимира Владимировича и убедить его в чистоте своих намерений, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

Он прямо или косвенно дал понять, что у него нет намерения идти на противостояние, и готов сотрудничать и идти на уступки по всем проблемным вопросам. Если проблема в "соросовских" кадрах и вообще "агентах американского влияния", то готов их заменить, особенно, когда нельзя сказать, что "они хватают звезды с неба".

Напомним, что первую горизонтальную этого списка занимает секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян. Посему до января ожидаются некоторые кадровые перестановки.