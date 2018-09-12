Азербайджанские парламентарии участвуют в мероприятиях ТюркПА в Бишкеке
Азербайджанские парламентарии - председатель парламентского комитета по здравоохранению и комиссии ТюркПА по окружающей среде и природным ресурсам Ахлиман Амирасланов и зампред комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Севиндж Гусейнова находятся с визитом в Бишкеке. Об этом говорится в сообщении Аппарата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках мероприятий в комиссии ТюркПА по окружающей среде и природным ресурсам под председательством Амирасланова будет заслушан отчет "ГМО и влияние их распространения".
В комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам на повестке дня будут отчет и рекомендации на тему "Кино и анимация как части тюркского культурного наследия в тюркоязычных странах".
Также пройдет семинар на тему "Кинотеатр и анимация в странах-членах ТюркПА".
В ходе визита запланирована и встреча участников мероприятий с председателем Жогорку Кенеша (парламент) Дастанбеком Жумабековым.
Визит продлится до 15 сентября.
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