Aрмянский "Кончита Вурст" объявил войну врагам Пашиняна

Кандидат в мэры от блока "Мой шаг", комик Айк Марутян, называемый в Армении "Кончитой Вурст" местного разлива, написал историческую заметку в Facebook. "Заявляю о своей безоговорочной поддержке директору СНБ Артуру Ванецяну. А тем силам, которые осуществили прослушку с последующим обнародованием с угрозой для армянской государственности, я объявляю войну", - написал комик.

Если артист ставил цель всех насмешить, как обычно делает в своих выступлениях, то это ему удалось. Над ним снова смеются, а также негодуют по поводу такого кандидата в мэры, недоумевая, как премьеру Пашиняну пришло в голову выдвинуть его кандидатуру на подобный пост.

СМИ напоминают, что это далеко не первая глупость из уст будущего мэра. Например, на днях он заявил о наличии у него программы аж из 50 пунктов, а также планах проводить референдумы при решении любого вопроса касательно города. Ну ладно референдумы... Марутян пообещал решить транспортные проблемы, построить сразу несколько (!) новых станций метро, превратить Ереван в город-сад, посадив за 5 лет - внимание! - 500 деревьев... Измываясь над потешной программой будущего мэра, армянские СМИ замечают, что 500 деревьев можно было бы высадить за 5 часов, а на что Марутян намеревается потратить все остальное время из указанных пяти лет, непонятно. Неясно также, откуда он собирается брать деньги на строительство новых станций метро, и не одной, а сразу нескольких. Этот проект опустошит бюджет даже не Еревана, а страны в целом.

Одним словом, 23 сентября армянам навяжут странного, неадекватного, явно не в себе мэра. Зато какого смелого, не боящегося "объявить войну" ветряным мельницам, с которыми упорно воюет (или делает вид) премьер Никол Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов