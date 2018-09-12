Москва обязательно сделает выводы из поведения Пашиняна - ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

"На мой взгляд, не стоит питать особых иллюзий по поводу победных реляций Пашиняна в Москве, где он громко обещал неизменность приверженности курса на стратегическое партнерство с Россией", - сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Время покажет, насколько Пашинян силен как политик. А пока мы наблюдаем только усиливающееся напряжение в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, а этот вопрос едва ли не самый главный как для безопасности всего Южного Кавказа, так и для будущего самой Армении, запертой со всех сторон геополитическими противниками, которых она нажила благодаря непродуманным действиям, отметил российский эксперт.

"Могу предположить что Москва будет наблюдать еще некоторое время за действиями Еревана и, в частности Пашиняна, и делать далеко идущие выводы. Прежде всего о том, как сделать так, чтобы премьер Армении на деле доказывал свои обещания, высказанные в Москве на встрече с Владимиром Путиным", - сказал наш собеседник.

На этом фоне, подчеркнул он, становится все более очевидным, что в настоящее время у России складывается стратегическое партнерство с Баку гораздо более высокого уровня, чем с Ереваном, и последствия этого мы будем наблюдать уже в ближайшее время.

А что касается преследований олигархов и "бывших" в Армении, а также последнего скандала с аудиозаписью разговора между главами СНБ и ССС, то Никол Пашинян, по всей видимости, не осознает до конца, чем это может закончиться, считает Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева