МИД: Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по карабахскому конфликту

Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом в среду в ходе встречи с генеральном секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, говорится в сообщении МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр, поприветствовав Томаса Гремингера и членов сопровождающей его делегации, подчеркнул большое значение, которое Азербайджан придаёт сотрудничеству с ОБСЕ как с региональной организацией.

Отметив основополагающий принцип неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, Эльмар Мамедъяров заявил о важности того, чтобы все государства-члены были привержены своим обязательствам согласно Хельсинкскому Заключительному акту.

В этой связи Мамедъяров подчеркнул, что Армения, грубо нарушив взятые на себя в качестве государства-члена ОБСЕ обязательства, вытекающие из Хельсинкского Заключительного акта, путем применения силы продолжает оккупацию территорий Азербайджана: региона Нагорного Карабаха и прилегающих к нему административных районов. Министр, указав, что ОБСЕ с момента своего учреждения была вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, заявил о необходимости интенсификации усилий по изменению статус-кво, основанного на оккупации, и по выводу войск Армении с захваченных ею территорий Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров добавил, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана остается первостепенной угрозой для регионального мира и безопасности.

Напомнив, что мандат сопредседателей Минской группы ОБСЕ был сформирован на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта, министр подчеркнул, что Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по достижению прогресса в урегулировании конфликта и обеспечению прочного и справедливого мира в регионе.

Глава МИД Азербайджана поделился информацией о проделанной Азербайджаном работе по налаживанию экономического сотрудничества и каналов коммуникации (connectivity), а также по обеспечению возможностей мультимодальной транспортной инфраструктуры, охватывающей регион и более широкое пространство ОБСЕ. В связи с этим он отметил маршруты транспортировки грузов по коридорам "Восток-Запад", "Север-Юг", "Юг-Запад" и уже запущенную в эксплуатацию железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс. Министр добавил, что подобные проекты, реализованные при участии и по инициативе Азербайджана, способствуют экономическому развитию и процветанию на пространстве ОБСЕ, а также укреплению регионального мира и безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциале использования ОБСЕ в качестве подходящей платформы для продвижения и экспертной поддержки вышеупомянутых проектов и прочих инициатив, представляющих интерес с точки зрения поощрения экономического сотрудничества.

Была отмечена роль парламентской дипломатии в развитии связей и в этой связи высоко оценено сотрудничество с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

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