Армянские СМИ: Желание Армении стать равной России - признак психических отклонений

На фоне происходящего в Армении хаоса и клинического безумия иногда все же раздаются голоса трезвого разума. Правда, этот голос говорит только о внутренних проблемах, точно так же голос в голове шизофреника нашептывает тому только то, что актуально на настоящий момент. Но поскольку врачи обещают, что когда-нибудь научатся лечить шизофрению, рак и СПИД как простой насморк, то и мы не перестанем надеяться, что армянское общество наконец-то отпустит тот духовный недуг, что уже более двух десятков лет не дает коллективному разуму покинуть придуманную им же альтернативную реальность.

На армянском информационном портале shame.am вышла статья Артема Хачатуряна "Почему истязают себя безмозглые армяне?", в которой поднят ряд вопросов, которые до этого времени армянское общество искренне старалось не замечать. Но основным из них стал вопрос о непомерной, граничащей с негавистическим ступором политической безграмотностью и гипертрофированным до небес чувством национал-шовинизма.

Как пишет сам автор статьи, армяне до сих пор недовольны тем, что армяно-российские отношения не горизонтальные, а вассальные, они хотят, чтобы Армения говорила с Россией на равных, имела одинаковый с ней вес в мире. Тут же Артем Хачатурян сам ставит диагноз: это - признак психических отклонений. Автор дает разъяснение тем, для кого это желание - признак патриотизма, точнее, пародии на патриотизм. Согласно ему, говорить о какой-то особой роли, граничащий с ролью России в мире, но принадлежащей исключительно Армении, - это уже медицинский диагноз. С таким же успехом армяне могут мечтать о включении в свою "империю" Сатурна, альфы Центавра и туманности Андромеды.

Касаясь личности нового премьер-министра Армении Николы Пашиняна, Артем Хачатурян пишет: "если кто-то говорит о суверенности Армении или достижении этой суверенности, значит, он уличный парень, как Никол Пашинян. Ибо подобный абсурд может звучать только на улицах и площадях, к тому же - перед стадом, ибо в присутствии грамотных людей попытки озвучивания подобных глупостей плохо закончатся". Что ж, Артем, почему бы не согласиться с правдой?

Примечательно, что в этой же статье приводится комментарий Модеста Колерова, владельца агентства REGNUM, ранее в администрации президента РФ занимавшего должность начальника управления. Согласно ему, все акции Пашиняна, направленные против Кочаряна, представляют собой целенаправленную антироссийскую акцию. "А если вы против, прямо скажите, мы просто сделаем выводы", - приводит shame.am слова Колерова.

В угаре галлюцинаций о собственной значимости, армяне решили, что если плохая, вредная, имперская Россия не признает их верховенство, то пора с Западом поговорить на равных. Причем, что даже не спросили Запад, - а он то желает говорить с ними на равных?

Заур Мехдиев