В Армении учителя не впускают детей-езидов в школу

Ситуация вокруг школы в езидонаселенном селе Ферик Армавирской области Армении остается напряженной. Об этом пишет Politik.am, напоминая, что 1 сентября местные организовали акцию протеста и потребовали отставки директора учебного заведения Левона Погосяна. О требовании был проинформировал губернатор области Гагик Мириджанян, который пригласил стороны на встречу, после чего 4 сентября протесты прекратились, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

10 сентября учительский состав начал оказывать давление на детей. Сотрудники школы не разрешили детям войти в школу, заявив, что не намерены им преподавать. Рубик Хачатрян, учитель истории, шахмат, обществоведения, технологии, запретил детям оставаться в школе, заявив: "Идите, пусть вам ваши езиды преподают. Мы этого делать не будем, пока вы не отозвали жалобу против директора. Уходите и не заходите больше в школу".

Одна из учителей, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что Погосян заставляет их не преподавать: "Директор школы и его товарищ Хачатрян заставляют нас не преподавать детям. В школе были финансовые злоупотребления, и они боятся, что если Погосян уйдет, это раскроется. Нам не по себе от того, что нам приходится не впускать детей на урок".

Ресурс цитирует члена совета общественной организации "Национальное объединение езидов Синджар" по защите прав езидов Гамлета Смояна: "Фактически, учителя пытаются запугать сельчан и важно, чтобы все правонарушители были наказаны. Нельзя наказывать детей ради своих интересов. Мы знаем, что губернатор Армавира господин Гагик Мириджанян занимается этим вопросом. Надеемся, что некомпетентный персонал школы вскоре опомнится".