Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в этом месяце в Нью-Йорке

12 сентября 2018 16:36

Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке.

Об этом в среду сказал журналистам в Баку генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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