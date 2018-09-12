Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в этом месяце в Нью-Йорке
12 сентября 2018 16:36 133
Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке.
Об этом в среду сказал журналистам в Баку генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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