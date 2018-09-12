Гремингер: У сторон карабахского конфликта должна быть политическая воля, чтобы было достигнуто продвижение

ОБСЕ поддерживает деятельность Минской группы по решению нагорно-карабахского конфликта, сказал в среду журналистам в Баку генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, посредники прилагают усилия для урегулирования конфликта.

"Тем не менее у сторон нагорно-карабахского конфликта должна быть политическая воля, чтобы было достигнуто продвижение", - сказал генсек.

Гремингер добавил, что цель его визита в Баку - изучение потенциала по дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и ОБСЕ.

"Азербайджан - активный член ОБСЕ, он вносит важный вклад в деятельность структуры, в том числе налаживание диалога, в политические и военные вопросы. Мы высоко это ценим и считаем, что существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества", - сказал Гремингер.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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