Пашинян Первый: государство - это он?!

Ничего иного от премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ожидать не стоило. Совершенно очевидно, что он считает себя вправе подминать под себя закон, открыто переходить к репрессиям в отношении тех, чья вина никаким судом не была доказана. Так, жесткостью и беззаконием он пытается обнулить тот шок, что испытали все, кто прослушал скандальную запись разговора между главой Службы нацбезопасности Армении Артуром Ванецяном и руководителем Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

Действия Пашиняна по своему понятны. Ведь из этой записи становится совершенно очевидно, что лично он требует заключения для экс-президента РА Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Очевидно, что нет никакого независимого суда в Армении, а есть послушные члены команды Пашиняна, готовые выполнять его прямой политический заказ. Телефонное право рулит. И это уже доказанный факт.

Доказано и то, что все заявления Пашиняна о стремлении наладить отношения с Россией, все эти улыбки, рукопожатия, многократное использование слова "блестяще" в оценке состояния российско-армянских отношений - ложь, блеф и примитивная попытка обмануть всех. Пашинян лично требует посадок для Кочаряна и Хачатурова, несмотря на предупреждения о возможной негативной реакции на это со стороны России. Все это стало достоянием гласности и никто, включая Пашиняна, не стал опровергать сам факт этого разговора между Ванецяном и Хачатряном и его содержание.

Вот, что главное, выяснившееся в ходе обнародования скандальной "прослушки". Да, есть и детали. К примеру, с адресованным Сасуну Хачатряну заявлением выступили сыновья генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Дело в том, что во время разговора с Ванецяном, обсуждая возможность ареста генсека ОДКБ, Хачатрян назвал его "ишаком". В ответ сыновья генсека ОДКБ - Григор и Игорь Хачатуровы - потребовали от Хачатряна извиниться перед их отцом.

Понять деток Хачатурова можно. Получается, что теперь каждый Сасун может позволять себе оскорбления в адрес их папаши. А ну, иди и доказывай теперь, что генсек ОДКБ не ишак вовсе! Как доказать? А это уже Сасуна проблемы. Нечего высасывать из пальца обвинения, оскорбляя тех, кого заказал Пашинян! В общем, у Хачатряна из-за Хачатурова появилось много проблем. Правда, еще больше их у премьер-министра РА.

И тут надо признать, что Никол Воваевич героически плодит новые проблемы для себя любимого. Во время митинга, трансляция которого велась в социальной сети Facebook, он поручил руководителям правоохранительных органов провести рейды у чиновников в связи с "заговором олигархов". Так армянский премьер отреагировал на публикацию записи разговора руководства спецслужб страны.

"Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности (СНБ) и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности", - сказал Пашинян. Он добавил, что "все эти "спецслужбы" и незаконно вооруженные группировки будут обнаружены и уничтожены".

Глава армянского правительства также отдал распоряжение "главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам" провести рейды у олигархов, охрану которых Пашинян приказал "уложить на асфальт и обезоружить". Да, многих армянских олигархов можно и нужно привлекать к уголовной ответственности, инкриминируя им незаконное обогащение.

Но, во-первых, все обвинения против них должны быть доказаны в судебном порядке, чего не было. А во-вторых, уже имеет место превращение "буревестника революции" в ярого сторонника идей Людовика XIV, которому принадлежит восклицание: "Государство - это я!". К демократии, независимости судебной системы все это не имеет никакого отношения. А вот диктатурой тут уже пахнет за версту. И готовностью подминать закон ради сведения личных счетов.

И тут, наверное, весьма неуютно себя чувствует бывший мэр Еревана, бывший депутат армянского парламента Арташес Гегамян. Напомню, что в свое время Пашинян написал статью клеветнического характера в отношении супруги Гегамяна. В итоге нынешний армянский премьер был приговорен к году лишения свободы и к возмещению ущерба в размере 20 минимальных зарплат.

Так вот, сейчас, имея власть и вооружившись лозунгом "революция в опасности!", Пашинян может начать мстить и Арташесу Гегамяну и его семье. Ведь уже очевидно, что Никол Воваевич в готовности игнорировать закон в стремлении решать собственные проблемы уже превзошел Сержа Саргсяна. Он уже встал вровень с самыми известными диктаторами мира. При этом, вряд ли найдется тот, кто скажет в защиту Никола Воваевича: "Да, он сукин сын, но это наш сукин сын".

Акпер Гасанов