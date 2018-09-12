Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Огузском районе
12 сентября 2018 18:14 145
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл в Огузском районе.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл, соединяющей четыре населенных пункта с населением 4000 человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 9,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!