Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Огузском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл в Огузском районе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Буджаг-Мухас-Баш Дашагыл, соединяющей четыре населенных пункта с населением 4000 человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 9,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.