Президент Ильхам Алиев предоставил группе студентов Президентскую стипендию
12 сентября 2018 18:22 166
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, поступивших в высшие школы страны в 2018/2019 учебном году.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Президентской стипендии удостоена группа студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2018/2019 учебном году и поступивших в высшие школы Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!