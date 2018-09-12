Президент Ильхам Алиев предоставил группе студентов Президентскую стипендию

12 сентября 2018 18:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, поступивших в высшие школы страны в 2018/2019 учебном году.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Президентской стипендии удостоена группа студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2018/2019 учебном году и поступивших в высшие школы Азербайджана.

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