Президент Ильхам Алиев предоставил группе студентов Президентскую стипендию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии группе студентов, поступивших в высшие школы страны в 2018/2019 учебном году.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Президентской стипендии удостоена группа студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2018/2019 учебном году и поступивших в высшие школы Азербайджана.