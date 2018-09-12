Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики.

Об этом сказал в среду заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на мероприятии, посвященном Дню независимости Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"После установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией важно расширение контактов между двумя странами и проведение обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес. Между двумя странами проводятся политические консультации", - сказал он.

Для Азербайджана имеет важное значение тот факт, что Бразилия в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств, сказал замминистра.