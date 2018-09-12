Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики

12 сентября 2018 21:17

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики.

Об этом сказал в среду заместитель главы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на мероприятии, посвященном Дню независимости Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"После установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией важно расширение контактов между двумя странами и проведение обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес. Между двумя странами проводятся политические консультации", - сказал он.

Для Азербайджана имеет важное значение тот факт, что Бразилия в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств, сказал замминистра.

"Между Азербайджаном и Бразилией создана рабочая группа по сотрудничеству в сферах торговли и экономики. Необходимо максимально использовать потенциал этой рабочей группы для расширения сотрудничества. Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Бразилией в ненефтяном секторе экономики. Для Азербайджана было бы полезным использовать опыт Бразилии в сфере сельского хозяйства", - добавил Мамедгулиев.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az