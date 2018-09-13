В Армении призвали вешать на площадях

Реакция премьера Никола Пашиняна на скандальную аудиозапись телефонного разговора между главами СНБ и Специальной следственной службы (ССС) Армении оказалась неадекватной и показала растерянность и даже испуг новой власти. И, конечно же, отсутствие у него политических и дипломатических талантов.

Лояльные к "народному" правительству СМИ изо всех сил стараются не показывать своего ужаса по поводу высказываний премьера на площади, где он призывал толпу к публичным расправам и самосуду. Однако даже они не могут скрывать разочарования.

Горячность, с которой накануне премьер-министр Никол Пашинян воспринял опубликование известной записи телефонного разговора между главой СНБ Артуром Ванецяном и руководителем ССС Сасуном Хачатряном с точки зрения человеческих эмоций вполне понятна. Другое дело, что руководителя государства хотелось бы видеть даже в запале митинговых страстей более хладнокровным и придерживающимся законных путей, нежели грозящимся "самосудом" и призывов повесить публично на площади его самого, если вдруг он, Никол Пашинян, "погрязнет в коррупции".

Об этом пишет обозреватель "Спутник-Армения" Рубен Гюльмисарян.

Автор, стараясь быть тактичным, замечает, что это, конечно, лишь фигура речи, но в устах премьера страны многими она может быть воспринята буквально. И если допустить, что Пашинян когда-нибудь может быть уличен в незаконном обогащении, хотелось бы, чтобы делом занялись правовые инстанции, а не толпа, несущая его к виселице на площади, в полном соответствии с нравами средневековья.

Вообще, грозить в XXI веке публичными виселицами на площадях - не очень серьезно, но зато тревожно, считает Гюльмисарян. Не в меру горячие и плохо соображающие головы могут принять такие призывы в качестве руководства к действию, а чтобы их остановить, понадобится помощь силовиков. Если продолжить допущения по развитию ситуации, то так, страшно сказать, и до нового "1 марта" недалек.

Тревожно обозревателю издания становится не только от этого факта. Беспокоит его также общение Пашиняна о том, что после возвращения "награбленного" (олигархами), он вместе с народом пойдет на площадь и решит, прощать "грабителей", или нет. Не площадь должна называть кого-либо "грабителем", не площадь решает, что с ним делать. Обычно в правовом государстве такие вещи решаются судом, желательно и вправду независимым и объективным.

Гюльмисарян хочет надеяться, что тревожные эти слова тоже продиктованы тем, что премьер воспринял произошедшее близко к сердцу, что когда немного уляжется, в речах возобладает понимание необходимости законных действий, а не апеллирование к накаленной толпе.

С армянским журналистом нельзя не согласиться.

Султан Керим