В армянских соцсетях наехали на российского политолога

Негласно считающийся у армянского агитпропа "своим" доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог, кавказовед Сергей Маркедонов оказался под прицелом критики из-за своих комментариев по поводу последних событий и заявлений, звучащих из Армении.

Как обычно, наезд на политолога организован в соцсетях. Долгло до того, что Маркедонову пришлось ответить критикам на своей странице в Facebook.

"Какое право имеете, вы - не гражданин Армении, народ пусть решает, а не разные там политологи... Отвечу один раз сразу всем. Кто захочет понять, поймет, а кто нет, тому и тонны бумаги с объяснениями не помогут. То, что я не гражданин Армении, вообще не аргумент", - цитирует Маркедонова Новости-Армения.

По его словам, если он пишет о том, что новая власть балуется популизмом, также склонна к административному ресурсу, это не делает его поклонником старой власти.

"Если я пишу, что до ареста Кочаряна и уголовного дела против него в истории постсоветской Армении в отношении экс-президентов такого не было, то это не более, чем констатация. Ветер в зиму, солнце в лето, дважды два - четыре. Спорить с этим странно. Восторгаться мне этим или полагать сложной проблемой оставьте мне, ок?", - написал Маркедонов.

"И также не доллар, чтобы всем нравится. А то пишут, я вас читать не буду. Ну не читайте, воля ваша. Переживал и более острые проблемы, как-нибудь справлюсь. И последнее. Народ должен решать. Я не знаю сегодня страны, где реальные политические решения принимало бы сообщество площади и улицы. Влиять да, свергать да, протестовать да, но не обеспечивать устойчивую работу госсистемы", - написал Маркедонов.

По его мнению, всякий народ имеет право хоть на голове ходить, хоть на Луну летать. Можно даже добиться конституционного закрепления права перехода на красный свет. "Ни на что это скромный доцент влиять не может, не хочет и не будет! Но попытаться объяснить, чем сие чревато, не просто может, а должен, иначе он просто перестанет быть профессионалом", - написал Маркедонов.

Султан Керим