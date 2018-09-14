Спецслужбы и полиция не подчинились премьеру Армении

Как выясняется, правоохранительные органы Армении, несмотря на воцарившуюся в стране анархию и власть толпы, все же не утратили какое-то представление о необходимости наличия законных оснований для каких-либо действий.

Несмотря на то, что премьер-министр позавчера дал два часа директору Службы национальной безопасности и начальнику полиции, чтобы "уложить на асфальт" и разоружить незаконно вооруженные банды олигархов, высокопоставленных чиновников, тем не менее, по сведениям газеты "Паст", никого, кто был "уложен на асфальт" или подвержен приводу, нет, передает Panorama.am.

"В центре города были проведены одна-две показательные акции с участием "советской" машины, а в действительности указания премьер-министра фактически не выполнены. Кстати, как утверждают наши источники, у правоохранителей был довольно солидный список тех, кого можно "уложить на асфальт", однако какого-либо действия так и не было осуществлено из-за отсутствия оснований. Неслучайно, что как СНБ, так и полиция давали уклончивые ответы, а премьер-министр вчера в беседе с журналистами ограничился тем, что заявил - все нормально и точно", - пишет издание.

Напомним, что на предвыборном митинге во вторник премьер Никол Пашинян заявил беснующейся толпе, что поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков (речь о скандальной прослушке телефонного разговора глав СНБ и ССС) и подвергнуть их самой суровой ответственности.

"Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах. Никто не ускользнет от правосудия", - заявил Пашинян.

Как показывает развитие событий, с истеричным премьером, дающим неадекватные указания чиновникам перед толпой, никто в Армении особо не считается. Даже несмотря на угрозы публичной расправой и прочее, прочее, прочее.

Султан Керим