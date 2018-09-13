МИД: Сценарий по объявлению Арменией войны против Азербайджана - очередное подтверждение того, что Армения является государством-оккупантом

Сценарий по объявлению Арменией войны против Азербайджана - очередное подтверждение того, что Армения является государством-оккупантом. Об этом сказал в четверг Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что война, развязанная Арменией против Азербайджана, продолжается уже более 27 лет.

"Сценарий по объявлению Арменией в рамках проводимых ею военных командно-штабных учений "Шант-2018" войны против Азербайджана есть очередное подтверждение и признание очевидного факта того, что Армения является государством-оккупантом и агрессором. Это также демонстрирует архаический и феодальный склад мышления, присущий новому военно-политическому руководству Армении", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в то время как Азербайджан предпринимает конструктивные шаги в направлении решения конфликта путём субстантивных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и выступает вместе с прочими соседними государствами в качестве автора всесторонних проектов регионального сотрудничества, служащих общему процветанию, новое правительство Армении продолжает политику военной диктатуры режима Саргсяна, ставя регион лицом к лицу с новыми военными авантюрами и угрозами.

"Таким образом, международное сообщество становится свидетелем углубления пропасти, разделяющей цивилизованный мир и Армению. Неоказание же действенного международного политико-дипломатического давления на Армению приводит к росту её притязаний в условиях безнаказанности. Вновь заявляем, что ответственность за срыв переговорного процесса, нагнетание напряжённости и милитаристские авантюры из ряда "военных игр" всецело ложится на руководство Армении", - сказал Гаджиев.

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